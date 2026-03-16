Kako dirljivo! Princ William objavio dosad neviđenu fotografiju s pokojnom Dianom

Princ William odao je dirljivu počast svojoj majci, princezi Diani, povodom Majčinog dana u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji se ove godine obilježava 15. ožujka.

Na društvenim mrežama podijelio je dosad neviđenu fotografiju iz svojeg djetinjstva, čime je mnoge podsjetio na snažnu vezu koju je imao s pokojnom princezom.

Na fotografiji snimljenoj 1984. godine u cvjetnom polju u Highgroveu vidi se dvogodišnji William kako drži za ruku princezu Dianu. Dirljiv prizor iz obiteljske arhive pokazuje majku i sina u opuštenom trenutku, a objava je izazvala brojne reakcije i emocije među pratiteljima.

Diana bi ove godine 1. srpnja napunila 65 godina. Princ od Walesa imao je samo 15 godina kada je njegova majka tragično preminula.

Uz fotografiju iz privatne zbirke, 43-godišnji William podijelio je i kratku, ali emotivnu poruku.

''Sjećam se svoje majke, danas i svaki dan. U mislima sam sa svima koji se danas prisjećaju nekoga koga vole. Sretan Majčin dan. W'', napisao je princ.

Podsjetimo, princeza Diana poginula je 31. kolovoza 1997. godine u prometnoj nesreći u pariškom tunelu Pont de l'Alma. U automobilu su tada bili i njezin partner Dodi Al-Fayed te vozač Henri Paul, koji su također izgubili život. Jedini preživjeli bio je Dianin tjelohranitelj Trevor Rees-Jones.

