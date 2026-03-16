Previše ili? Haljina s visokim prorezom Gwyneth Paltrow privukla je sve poglede

Gwyneth Paltrow privukla je pažnju na ovogodišnjim Oscarima u elegantnoj haljini boje slonovače s kristalnim detaljima i odvažnim izrezima, potvrdivši status jedne od modnih ikona crvenog tepiha.

Gwyneth Paltrow ponovno je dokazala zašto je godinama jedna od najzapaženijih zvijezda na crvenom tepihu Oscara. Dobitnica Oscara za film "Zaljubljeni Shakespeare" pojavila se na 98. dodjeli Oscara u Dolby Theatreu u Los Angelesu kao jedna od prezenterica, a njezina modna kombinacija odmah je privukla pažnju.

Glumica je za ovu priliku odabrala posebnu Giorgio Armani Privé haljinu od svile u boji slonovače. Minimalistički dizajn bez naramenica naglašavao je elegantnu siluetu, dok su kristalni detalji i odvažni izrezi sa strane otkrivali zanimljiv modni element – hlače od tila boje kože koje je nosila ispod haljine, odajući iluziju da je ispod bila naga.

Galerija 12 12 12 12 12

Gwyneth Paltrow - 3 Foto: Profimedia

Gwyneth Paltrow - 2 Foto: Profimedia

Cjelokupni look Paltrow je upotpunila bijelim salonkama Christian Louboutin, dok je posebnu pažnju privukao luksuzni nakit - ogrlica od platine i žutog zlata s dvokaratnim žutim dijamantom, uz odgovarajuće naušnice i prsten, sve iz prestižne kuće Tiffany & Co.

Paltrow se ove godine ponovno našla u središtu sezone dodjela nagrada nakon razdoblja u kojem se više posvetila poslovnim projektima, nakon što se posljednjih godina fokusirala na razvoj svog lifestyle brenda Goop i modne linije Gwyn.

Gwyneth Paltrow - 2 Foto: Afp

Gwyneth Paltrow - 1 Foto: Afp

Gwyneth Paltrow - 3 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Kriza srednjih godina? Fanovi u čudu zbog promjena u izgledu Leonarda DiCaprija

Njezin povratak glumi dogodio se u filmu "Marty Supreme", redatelja Josha Safdieja, u kojem tumači lik Kay Stone, socijalitkinje koja je imala seksualnu vezu s glavnim junakom. Film je imao devet nominacija za Oscara, uključujući i onu za najbolji film, no nije osvojio nijednu nagradu.

Tijekom karijere postala je poznata po upečatljivim modnim izdanjima na dodjeli Oscara, a njezin ovogodišnji minimalistički Armani look mnogi već ubrajaju među najelegantnije kombinacije večeri.

Gwyneth Paltrow Foto: Profimedia

Gwyneth Paltrow - 2 Foto: In Magazin

Dolazak na ovogodišnje Oscare dolazi i nakon još jednog zapaženog modnog trenutka početkom mjeseca, kada je na Actor Awardsu nosila crnu Givenchy haljinu s dubokim dekolteom i prozirnim korzetom – što je bio njezin prvi dolazak na tu ceremoniju nakon čak 26 godina.

Svojim elegantnim stilom Gwyneth Paltrow još je jednom potvrdila da je jedna od bezvremenskih modnih ikona Hollywooda.

Više o dodjeli pročitajte OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Čekamo da se javi: "Nina Badrić će sigurno biti jako sretna kad bude ovo vidjela!"

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Australska zvijezda na vrhuncu karijere: Je li uloga žene koja puca po šavovima dovoljna za zlatni kipić?

Pogledaji ovo Celebrity Gdje je bio Sean Penn? Osvojio je Oscara, ali na dodjeli se nije pojavio

Pogledaji ovo Celebrity Neugodna scena na Oscarima: Voditelj ismijao nominiranog glumca, kamera sve snimila