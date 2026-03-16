Gdje je bio Sean Penn? Osvojio je Oscara, ali na dodjeli se nije pojavio

Sean Penn nije prisustvovao dodjeli Oscara, na kojem je osvojio nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu za film "Jedna bitka za drugom".

Jedno od većih iznenađenja ovogodinje 98. dodjele Oscara bilo je dobitnik u kategoriji najboljeg sporednog glumca, koji je pripao Seanu Pennu. Glumac je ovime osvojio svoj treći Oscar, no nije bio prisutan na ceremoniji kako bi osobno preuzeo nagradu.

65-godišnja zvijezda nagrađena je Oscarom za najbolju sporednu mušku ulogu za film "Jedna bitka za drugom". Njegovo ime na pozornici je objavio Kieran Culkin, koji je zatim i preuzeo nagradu u njegovo ime i pritom se našalio na račun Pennova izostanka.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

"Sean Penn večeras nije mogao biti ovdje ili nije htio, pa ću ja preuzeti nagradu u njegovo ime", rekao je lanjski dobitnik ove kategorije.

Penn je u ovoj kategoriji pobijedio snažnu konkurenciju, uključujući Benicija Del Tora, svog kolegu iz istog filma, kao i Jacoba Elordija, Delroya Linda i Stellana Skarsgårda.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Oscari u znaku politike: Crveni tepih pretvoren u platformu za političke poruke

S trećim Oscarom u karijeri, Penn je izjednačio rekord po broju osvojenih Oscara među muškim glumcima te se sada nalazi u društvu Jacka Nicholsona, Waltera Brennana i Daniela Day-Lewisa, koji također imaju po tri zlatna kipića. Prethodno je osvojio Oscare za najbolju mušku ulogu za filmove "Mistična rijeka" i "Milk".

Sean Penn i Valeria Nicov - 1 Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Njegovo odsustvo s ceremonije iznenadilo je mnoge, a zanimljivo je da ovo nije prvi put da je glumac preskočio važnu dodjelu nagrada. Ranije ovog mjeseca nije se pojavio ni na Actor Awardsu koji organizira sindikat glumaca SAG-AFTRA.

U filmu redatelja Paula Thomasa Andersona Penn glumi pukovnika Stevena J. Lockjawa, korumpiranog vojnog časnika koji progoni revolucionarnu skupinu French 75.

Za sada nije poznato zašto se Penn nije pojavio na dodjeli, a njegovi predstavnici nisu se oglasili o razlozima njegova izostanka.

Više o dodjeli pročitajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Oscari u znaku toplinskog vala: Neobični prizori s crvenog tepiha obišli svijet!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Čekamo da se javi: "Nina Badrić će sigurno biti jako sretna kad bude ovo vidjela!"

Pogledaji ovo Celebrity Kriza srednjih godina? Fanovi u čudu zbog promjena u izgledu Leonarda DiCaprija

Pogledaji ovo Celebrity Što se dogodilo s Pedrom Pascalom? Pojavio se bez zaštitnog znaka i pokrenuo lavinu reakcija!