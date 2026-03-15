Oscari u znaku toplinskog vala: Neobični prizori s crvenog tepiha obišli svijet!

Visoke temperature koje su pogodile Kaliforniju osjetile su se i na dodjeli Oscara u Los Angelesu, gdje je glumac Hudson Williams na crveni tepih došao s lepezom kako bi se rashladio.

Dok se Hollywood pripremao za glamuroznu večer dodjele Oscara, neuobičajeni vremenski uvjeti pretvorili su crveni tepih u pravu borbu s vrućinom. Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na ekstremne vrućine za južnu Kaliforniju, a temperature u Los Angelesu i okolnim područjima dosežu i više od 38 °C.

Neobičan toplinski val, koji meteorolozi opisuju kao pravi ljetni val usred ožujka, zahvatio je veći dio savezne države i jugozapad SAD-a. Temperature su i do 15 °C iznad prosjeka za ovo doba godine, a u nekim dijelovima doline San Fernando očekuje se oko 38 °C.

Hudson Williams - 1 Foto: TikTok Screenshot

Vrućina se osjetila i na crvenom tepihu u Los Angelesu, gdje su se slavne osobe fotografirale pod snažnim reflektorima. Glumac Hudson Williams, zvijezda serije "Vruće rivalstvo", pojavio se s malim ventilatorom kako bi se rashladio dok je pozirao fotografima.

Galerija 5 5 5 5 5

Hudson Williams - 5 Foto: Profimedia

Hudson Williams - 3 Foto: Profimedia

Hudson Williams - 2 Foto: Profimedia

Temperatura je tijekom prolaska crvenim tepihom bila oko 27 °C, ali je zbog reflektora i gužve osjećaj vrućine bio znatno veći. Publicisti su tako improvizirali, koristeći mape i dokumente kao lepeze kako bi barem malo rashladili sebe i svoje klijente.

Arden Cho - 2 Foto: Afp

Arden Cho - 1 Foto: Afp

Unatoč nesnosnoj vrućini, glamur Oscara nije izostao, no ove godine mnogi će pamtiti i detalj koji se rijetko viđa na crvenom tepihu: slavne osobe koje su, poput Hudsona Williamsa, uz dizajnerske outfite nosile i ventilatore kako bi izdržale nesvakidašnju ožujsku vrućinu u Los Angelesu.

Barbie Ferreira Foto: Profimedia

