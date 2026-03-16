Oscari u znaku politike: Crveni tepih pretvoren u platformu za političke poruke

Brojne holivudske zvijezde iskoristile su crveni tepih 98. dodjele Oscara kako bi poslale političke poruke, kritizirajući američku imigracijsku službu ICE i pozivajući na prekid vatre u Gazi.

Na 98. dodjeli Oscara u Dolby Theatreu u Los Angelesu brojne su zvijezde iskoristile svoj dolazak na ceremoniju kako bi skrenule pozornost na aktualne političke teme.

Jedna od najupečatljivijih poruka bila je ona aktivistice Glennon Doyle, koja je nosila crnu torbicu s natpisom "F*** ICE", kritizirajući američku imigracijsku službu Immigration and Customs Enforcement (ICE). Uz nju je stajala supruga, bivša nogometašica Abby Wambach, s bedžom na kojem je pisalo "ICE OUT", isti simbol koji je Doyle nosila na svojoj haljini.

Slične bedževe nosile su i druge poznate osobe, uključujući kantautoricu Saru Bareilles i kostimografkinju Malgosiu Turzansku.

Na crvenom tepihu mogli su se vidjeti i crveni bedževi inicijative Artists4Ceasefire, kolektiva umjetnika koji poziva na trenutačni prekid vatre u Gazi.

"Tražimo prekid vatre u Gazi. Sretna sam što imam platformu i ovo je najmanje što mogu učiniti da je iskoristim", rekla je britanska glumica Charithra Chandran, dodavši kako se vijesti brzo izmjenjuju, ali da ljudi u Gazi i na Zapadnoj obali i dalje prolaze kroz teške uvjete.

Glumica Saja Kilani, koja glumi u filmu "The Voice of Hind Rajab", također je nosila crveni bedž zajedno s kolegom Amerom Hlehelom, ističući kako sukobi i razaranja i dalje traju.

Političke poruke ove su godine dobile dodatnu težinu zbog pojačanih sigurnosnih mjera na ceremoniji. Organizatori su pojačali osiguranje zbog zabrinutosti oko mogućeg iranskog odmazdnog napada na Sjedinjene Američke Države, zbog čega je prema podacima policije Los Angelesa, za sigurnost događaja bilo angažirano oko 1.000 privatnih zaštitara.

Voditelj ceremonije Conan O’Brien osvrnuo se na situaciju i u svom uvodnom monologu, spomenuvši stroge sigurnosne mjere uz sarkastičan komentar o stanju u svijetu.

Politički aktivizam na crvenom tepihu nije novost u Hollywoodu. Posljednjih godina mnoge zvijezde koriste velike događaje poput Oscara kako bi skrenule pozornost na društvene i političke probleme.

Ovogodišnja dodjela Oscara tako je, uz filmske nagrade i glamur, još jednom pokazala kako Hollywood često spaja zabavu s aktivizmom, pretvarajući crveni tepih u prostor za javne poruke i društvene rasprave.

