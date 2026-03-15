Stvarno posebno! Pogledajte kakav je spomenik Oliver Dragojević dobio u Veloj Luci

U Veloj Luci postavljena je umjetnička instalacija "Tek sad vidim što mi znači", simbolične naočale posvećene Oliveru Dragojeviću, koje kroz stih njegove pjesme i pogled na more odaju počast njegovoj trajnoj povezanosti s rodnim mjestom.

Povezanost našeg legendarnog pjevača Olivera Dragojevića i njegove rodne Vele Luke nije tajna, a grad na Korčuli je to ponovno prikazao.

U Veloj Luci postavljena je nova umjetnička instalacija pod nazivom "Tek sad vidim što mi znači", posvećena Oliveru i mjestu koje je obilježilo njegov život i glazbu.

Instalacija je smještena na lokaciji s koje je Oliver svakodnevno odlazio na more, a sastoji se od velikih, simboličnih naočala inspiriranih onima koje je pjevač nosio u svojim ranim godinama. Upravo kroz taj prepoznatljiv motiv posjetitelji mogu simbolično pogledati Velu Luku – more, brodove i krajolik koji su bili duboko utkane u Oliverov život i njegove pjesme.

Pogledaji ovo Celebrity Dodjela Oscara u tijeku: Poznati su prvi dobitnici prestižnog kipića!

Naziv instalacije preuzet je iz stihova njegove poznate pjesme: "Tek sad vidim što mi znači, Vela Luka, more ti…", a upravo taj osjećaj nostalgije i pripadnosti željeli su prenijeti svima koji posjete ovo dalmatinsko mjesto. Poruka instalacije je jednostavna i emotivna: Zastani. Pogledaj. Doživi Velu Luku.

Projekt je realizirala Turistička zajednica općine Vela Luka, dok je autor idejnog rješenja umjetnik Saša Prižmić. Izradu instalacije potpisuje tvrtka Marinox iz Vele Luke, iza koje stoji Marijan Žuvela.

Nova instalacija tako je postala još jedno mjesto sjećanja na Olivera Dragojevića – glazbenika čije su pjesme neraskidivo povezane s morem, Dalmacijom i Velom Lukom. Za mnoge posjetitelje i obožavatelje njegovog lika i djela, ovo će zasigurno postati nova točka na kojoj će zastati, fotografirati se i barem na trenutak osjetiti atmosferu mjesta koje je inspiriralo neke od najljepših hrvatskih pjesama.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Tea Tairović, Wonder Woman ili Rocky Balboa - koga ste vi vidjeli u ovoj transformaciji?

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Čekamo da se javi: "Nina Badrić će sigurno biti jako sretna kad bude ovo vidjela!"

Pogledaji ovo Celebrity To je ona?! Miljenicu publike iz devedesetih na prvi je pogled teško prepoznati

Pogledaji ovo Celebrity Odvažan dekolte i raskošna silueta: Bujna glumica ukrala poglede na crvenom tepihu