To je ona?! Miljenicu publike iz devedesetih na prvi je pogled teško prepoznati

Alicia Silverstone bila je jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda tijekom devedesetih, a danas ju brojni na prvu jedva prepoznaju.

Na crvenom tepihu 98. dodjele Oscara pojavila se i glumica Alicia Silverstone, najpoznatija po ulozi Cher u kultnom filmu “Djevojke iz Beverly Hillsa” iz 1995. godine.

Za ovu večer odabrala je elegantnu dvobojnu haljinu s crnim baršunastim korzetom bez naramenica koji naglašava dekolte, dok se bijeli donji dio spušta u mekane nabore i prati liniju tijela. Kombinaciju je upotpunila dugim crnim rukavicama te decentnim dijamantnim nakitom – visećim naušnicama i elegantnom ogrlicom.

Alicia Silverstone Foto: Profimedia

Nekadašnju miljenicu publike iz devedesetih mnogi su na prvi pogled jedva prepoznali.

Alicia Silverstone tih je godina bila jedno od najpoznatijih mladih lica Hollywooda te je nizala zapažene filmske uloge. Posebno se pamti njezina uloga u filmu ''Djevojke iz Beverly Hillsa'' iz 1995. godine, u kojem je utjelovila Cher Horowitz, pametnu i popularnu srednjoškolku. Upravo joj je taj film donio veliku prepoznatljivost i status jedne od najpopularnijih glumica svoje generacije.

Nakon toga pojavila se u filmu ''Batman & Robin'' iz 1997. godine, gdje je glumila Batgirl, zatim u romantičnoj komediji ''Ljubav iz snova'' iz 1999. godine uz Brendana Frasera, a 2002. godine i u filmu ''Scooby-Doo'', u kojem je utjelovila Velmu Dinkley.

Na vrhuncu karijere, sve je prestalo jer se Alicia odlučila povući iz filmske industrije. Naime, imala je više razloga, a jedan od njih bio je njezin sin Bear, kojeg je dobila 2011. godine s Christopherom Jareckijem.

''Znala sam da želim biti majka otkad sam imala dvije godine, suđeno mi je da budem mama'', rekla je jednom prilikom, piše People.

Odluci da se povuče iz Hollywooda navodno je doprinijelo i to što su ju počeli izrugivati nakon što je dobila nekoliko kilograma viška.

"Zvali su me debelom djevojkom, no to me nije potaknulo da idem na dijetu i dokažem se, već sam reagirala potpuno suprotno. Nisam htjela biti slavna", rekla je jednom prilikom.

Danas ju možemo vidjeti u manjim ulogama, ali se Alicia se odlučila posvetiti drugoj vrsti umjetnosti - pisanju. Njezina knjiga ''The Kind Diet'' postala je bestseler i potiče etičku prehranu koja je dobra za ljude i planetu.

