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Vucin sin i zaručnica iz Tunisa iznenadili su objavom: ''Naš svijet!''

Piše J. C., Danas @ 09:38 Celebrity komentari
Vilibald Vuco i Meriam Vilibald Vuco i Meriam Foto: Instagram

Vilibald Vuco i zaručnica Meriam Benmiloud otkrili su da očekuju prinovu, a sretnu vijest podijelili su s pratiteljima na društvenim mrežama.

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Vucin sin i zaručnica iz Tunisa iznenadili su objavom: ''Naš svijet!''
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