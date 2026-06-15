Vucin sin i zaručnica iz Tunisa iznenadili su objavom: ''Naš svijet!''

Vilibald Vuco i zaručnica Meriam Benmiloud otkrili su da očekuju prinovu, a sretnu vijest podijelili su s pratiteljima na društvenim mrežama.

Vilibald Vuco, sin pjevača Siniše Vuce, na društvenim je mrežama podijelio sretnu vijest – sa svojom zaručnicom Meriam Benmiloud očekuje prvo dijete.

Par, koji se zaručio u travnju ove godine, organizirao je zabavu otkrivanja spola bebe u krugu obitelji i prijatelja. Na objavljenoj snimci Vilibald i Meriam stoje držeći crni balon s natpisom "Boy or Girl", a nakon što su ga probušili, iz njega su poletjeli ružičasti konfeti, otkrivši da će dobiti djevojčicu.

Emotivni trenutak izazvao je oduševljenje okupljenih, a budući roditelji nisu skrivali sreću. Nakon otkrivanja spola zagrlili su jedno drugo, a potom i svoje najbliže. Uz video Vilibald je kratko poručio: "Naš svijet", dajući do znanja koliko se raduju dolasku prinove.

Vilibald Vuco i Meriam - 4 Foto: Instagram

Vilibald Vuco i Meriam - 1 Foto: Instagram

Vilibald Vuco i Meriam - 3 Foto: Instagram

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Meriam Benmiloud ima hrvatsko-tuniske korijene te je od Vilibalda mlađa četiri godine. Par je u vezi već tri godine, a prošle se godine Meriam iz njemačkog Kölna preselila u Zagreb kako bi zajedno gradili život.

Vilibald Vuco i Meriam - 4 Foto: Instagram

Vilibald Vuco i djevojka Meri - 4 Foto: Instagram

Više o njihovoj ljubavi čitajte OVDJE.

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