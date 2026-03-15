Neugodna scena na Oscarima: Voditelj ismijao nominiranog glumca, kamera sve snimila

Conan O’Brien na dodjeli Oscara našalio se na račun Timothéea Chalameta zbog njegove kontroverzne izjave o baletu i operi, što je postalo jedan od najupečatljivijih trenutaka uvodnog monologa.

Komičar i odnedavno podcaster Conan O'Brien drugu godinu zaredom dobio je zadatak voditi dodjelu filmskih nagrada Oscar, nakon što je lani osvojio kritiku i publiku.

Da je otvoreno pratio što se sve događalo posljednjih dana, pokazao je i njegov uvodni monolog u kojem je ismijao jednog od nominiranih za najboljeg glavnog glumca Timothéea Chalameta. Povod je bila njegova nedavna kontroverzna izjava o baletu i operi, u kojem je rekao kako ne želi raditi u kazalištu jer kazališne umjetnosti nikoga ne zanimaju za razliku od kina.

"Sigurnost je večeras iznimno stroga", rekao je O’Brien na početku ceremonije. "Rečeno mi je da postoji zabrinutost zbog mogućih napada iz zajednica opere i baleta."

Conan O'Brien - 2 Foto: Afp

Timothée Chalamet - 2 Foto: Profimedia

Time je aludirao na izjavu Chalameta iz razgovora s Matthewom McConaugheyjem, da bi zatim poentirao: "Ljuti su samo zato što je izostavio jazz."

Kamera je u tom trenutku uhvatila Chalameta kako se s neugodom smije šali, što je izazvalo dodatne reakcije publike u dvorani.

Conan O'Brien - 3 Foto: Afp

Timothée Chalamet - 1 Foto: Profimedia

O’Brien je tijekom monologa ubacio i nekoliko drugih šala, uključujući onu da mu je čast biti posljednji ljudski voditelj Oscara, dodavši da bi sljedeće godine ceremoniju mogao voditi robot. Našalio se i da će svi seat fillersi u publici ove godine biti Michael B. Jordan.

Ipak, upravo je šala na račun Chalametove izjave o baletu i operi postala jedan od najupečatljivijih trenutaka uvodnog dijela večeri.

