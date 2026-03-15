Stroga tajna pravila Oscara: Čak su i odlasci na WC ograničeni

Na dodjeli Oscara u Dolby Theatreu u Los Angelesu vrijede stroga pravila za sve uzvanike, uključujući dress code, zabranu unošenja hrane i pića, ograničene odlaske u toalet tijekom prijenosa te vremensko ograničenje za govore dobitnika.

Dodjela Oscara jedan je od najglamuroznijih događaja u svijetu zabave, no iza blještavila crvenog tepiha krije se niz strogih pravila kojih se moraju pridržavati svi koji prisustvuju ceremoniji.

Ovogodišnja, 98. dodjela Oscara ponovno se održala u Dolby Theatreu u Los Angelesu, a uzvanici – bilo da su slavne osobe, nominirani ili takozvani seat fillersi – morali su poštovati niz protokola koje je postavila Akademija filmskih umjetnosti i znanosti.

Galerija 11 11 11 11 11

Jedno od najvažnijih pravila odnosi se na odijevanje. Nekada je na Oscarima vrijedio white tie dress code, koji je uvela legendarna modna savjetnica Edith Head.

Gošće su morale nositi duge večernje haljine do poda, često u pastelnim bojama, dok su kraće haljine bile nepoželjne. Akademija je tada čak obeshrabrivala nošenje crvene boje i pretjerano svjetlucavih kombinacija.

Muškarci su morali dolaziti u white tie odijelima s formalnim večernjim dodacima.

Danas su pravila nešto fleksibilnija pa se uglavnom nosi black tie, no uveden je i vodič za održivu modu, koji potiče goste da biraju održivu modu – poput vintage komada, posuđene odjeće ili već nošenih kreacija.

Tijekom prijenosa ceremonije gosti moraju ostati na svojim mjestima, a ustajanje je dopušteno samo tijekom reklamnih pauza.

Ako netko napusti dvoranu izvan tih pauza, ne može se vratiti dok ne započne sljedeća pauza. Zbog toga uzvanici moraju pažljivo planirati čak i odlazak u toalet kako ne bi propustili dio ceremonije.

Dolby Theatre također ima jasno pravilo – nije dopušteno unositi hranu i piće izvana, čak ni vodu. Ipak, povremeno se dogode iznimke. Kada je Ellen DeGeneres vodila Oscare 2014., tijekom ceremonije slavnim gostima dijelila je pizzu.

Sličan trenutak dogodio se i 2020., kada je tada desetogodišnja glumica Julia Butters postala viralna nakon što je tijekom dodjele jela sendvič s puretinom.

Dobitnici Oscara također moraju poštovati pravila kada je riječ o govorima zahvale. Njihovi govori ograničeni su na 45 sekundi, nakon čega počinje svirati glazba koja signalizira da je vrijeme za završetak. Unatoč tome, mnogi dobitnici zbog uzbuđenja znaju prekoračiti vrijeme. Glumac Adrien Brody tako je 2025. postavio rekord kada je, primajući Oscara za najbolju mušku ulogu, govorio više od pet minuta.

Još jedna zanimljivost dodjele Oscara su seat fillersi, osobe koje privremeno zauzimaju mjesta u publici kada slavne osobe ustanu ili napuste dvoranu. Njihova je zadaća da tijekom televizijskog prijenosa publika uvijek izgleda puna.

I oni moraju slijediti posebna pravila – ne smiju razgovarati sa slavnim osobama osim ako one prve započnu razgovor, moraju predati svoje telefone te sami plaćaju put i smještaj. Za sudjelovanje na događaju ne dobivaju novčanu naknadu.

Iako zlatni kipić Oscara simbolizira ogroman uspjeh, on zapravo nema veliku tržišnu vrijednost. Prema pravilima Akademije, dobitnici ne smiju prodati statuetu bez da je prvo ponude Akademiji – i to po simboličnoj cijeni od 1 dolara.

Zbog svega toga jasno je da Oscari nisu samo glamur i slavlje filma, već i događaj s vrlo precizno definiranim pravilima koja osiguravaju da ceremonija teče bez problema – čak i ako to znači da gosti moraju pažljivo tempirati odlazak u toalet.

