U pripijenoj crvenoj haljini 28-godišnja milijunašica pokazala zanosne obline!

Kylie Jenner uoči dodjele Oscara na društvenim je mrežama podijelila zavodljiv video u upečatljivoj crvenoj haljini koja je istaknula njezine obline.

Reality zvijezda i poduzetnica Kylie Jenner privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama uoči dodjele Oscara.

28-godišnjakinja je sa svojim pratiteljima podijelila zavodljiv video u kojem pozira u upečatljivoj crvenoj haljini koja naglašava njezine obline i duboki dekolte.

Kylie Jenner Foto: Instagram

Uska haljina modne kuće Schiaparelli pripijeno prati njezinu liniju tijela, a sjajni materijal dodatno ističe dramatičan kroj. Kylie je izgled upotpunila glamuroznim dijamantnim nakitom i raspuštenom valovitom kosom, dok je make-up ostao u toplim, naglašenim tonovima. Video pogledajte OVDJE.

Kylie Jenner Foto: Instagram

Video je objavila na Instagramu neposredno prije početka Oscara 2026., uz opis ''Jessica tko?'', čime je, čini se, aludirala na legendarni lik Jessice Rabbit iz filma ''Who Framed Roger Rabbit?''.

Kylie Jenner Foto: Instagram

Kylie Jenner Foto: Instagram

Jenner se pojavila i na samoj ceremoniji, gdje je pružila podršku svom partneru, glumcu Timothéeju Chalametu, koji je ove godine bio nominiran za Oscara.

Galerija 15 15 15 15 15

Oscari u znaku toplinskog vala: Neobični prizori s crvenog tepiha obišli svijet! Više o tome pisali smo OVDJE.

Oscari 2026: Sve što trebate znati o 98. dodjeli nagrada Američke filmske akademije pročitajte OVDJE.

