Ella Dvornik objavila intimne prizore s misterioznim partnerom: "Sretne žene u ljubavi su najljepše"

Ella Dvornik zaintrigirala je pratitelje objavom fotografija s misterioznim muškarcem kojeg naziva "Meštar", a brojni komentari podrške i oduševljenja pokazuju kako je influencerica ponovno pronašla sreću u ljubavi.

Ella Dvornik ponovno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila niz intimnih fotografija na kojima se vidi u društvu misterioznog muškarca kojeg naziva "Meštar".

Iako njegovo lice nije u potpunosti otkrila, fotografije na kojima se drže za ruke, grle, ljube i poziraju u opuštenim trenucima odmah su potaknule brojne reakcije njezinih pratitelja.

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"Treba još imati kaos u sebi da bi se rodila zvijezda koja pleše", stavila je u opis, čime je dodatno zaintrigirala javnost. Na fotografijama se vidi nasmijana i opuštena, a mnogi su komentirali kako već dugo nije djelovala tako sretno i spokojno.

Ella Dvornik - 3 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Ella Dvornik - 3 Foto: Ella Dvornik/Instagram

Ella Dvornik - 2 Foto: Ella Dvornik/Instagram

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"Neka si ti sretna lijepo te vidjet happy", "Kako je lijepo kad su ljudi sretni", "Ella + Meštar", "Uživaj u životu", "Ella i Mešter to su para dva ljubili se grlili sve do pola dva... Jee Jee jee", "Sretne žene u ljubavi su najljepše", "Važno da si sretna, a ostalo na lagano" i "Zaslužila si!!! Zaljubljena i spokojna", samo su neke od poruka koje su joj pratitelji ostavili ispod objave.

Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella Dvornik - 2 Foto: Instagram

Ella Dvornik - 1 Foto: Instagram

Ella zasad nije otkrila identitet muškarca niti je službeno komentirala prirodu njihova odnosa, no fotografije su bile dovoljne da obožavatelji zaključe kako u njezinu životu postoji netko poseban. Objavom je još jednom pokazala da privatne trenutke dijeli na svoj način — diskretno, uz dozu tajanstvenosti i prepoznatljivog stila.

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