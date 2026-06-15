Supruga Janka Popovića Volarića prvi put mu posvetila objavu: ''Vidi mi ga!''

Janko Popović Volarić već godinama gradi uspješnu glumačku karijeru, a iza brojnih projekata stoji i podrška njegove obitelji. Ovoga puta pažnju je privukla objava njegove supruge Lovorke Sršen.

Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, Lovorka Sršen ovog je puta napravila iznimku. Supruga glumca Janka Popovića Volarića oglasila se na društvenim mrežama kako bi podijelila ponos zbog njegova novog poslovnog uspjeha.

Na svom Instagramu objavila je kadar iz novog promotivnog spota Hrvatske turističke zajednice te uz njega kratko poručila: ''Vidi mi ga''. Upravo se u tom spotu, uz proslavljenog holivudskog glumca Johna Malkovicha, pojavljuje i Janko Popović Volarić, što očito nije promaknulo njegovoj najvećoj podršci.

Lovorka Sršen Foto: Screenshot

Janko i Lovorka poznati su po tome da rijetko govore o svom odnosu i obiteljskom životu. Vjenčali su se 2024. godine nakon nekoliko godina veze.

Iako svoju privatnost čuva, Janko je nedavno u Dnevniku Nove TV otkrio jedan simpatičan detalj iz obiteljskog života. Tijekom suradnje s Johnom Malkovichem često su razgovarali o svojim najmlađim članovima obitelji. Slavni glumac ima unučicu, a Janko je prošle godine sa suprugom Lovorkom dobio kćerkicu, zbog čega su, kako je priznao, puno više pričali o obitelji nego o samom poslu.

Lovorka Sršen Foto: Neva Zganec/PIXSELL/Pixsell

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Glumac iza sebe ima bogatu karijeru na filmu, televiziji i kazališnim daskama, a posljednjih godina nastavlja nizati zapažene projekte. Njegovo novo pojavljivanje u kampanji Hrvatske turističke zajednice još je jedan dokaz da je i dalje jedno od najprepoznatljivijih lica domaće glumačke scene.

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Osim kćeri koju je dobio s Lovorkom, Janko ima i sina Davida, s kojim je tijekom godina izgradio blizak odnos. O očinstvu je ranije govorio ističući kako je vrlo mlad preuzeo roditeljsku odgovornost te da je ponosan na čovjeka kakav je njegov sin danas postao.

Kako izgleda sin Janka Popovića Volarića, pogledajte OVDJE.

Janko Popović Volarić Foto: Vedran Peteh / CROPIX/Cropix

Iako rijetko dijeli privatne trenutke, Lovorkina objava pokazala je koliko je ponosna na suprugov uspjeh, a kratka poruka bila je dovoljna da privuče pažnju brojnih pratitelja.

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