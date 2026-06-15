Ova žena nekad je bila automehaničarka, a danas obara vokalom!

Pjevačica iza sebe ima neobičan životni put, a iskustva koja je stekla daleko od reflektora i pozornice danas rado dijeli s javnošću. Od rada u radionici do nastupa pred brojnim obožavateljima, njezina priča pokazuje da put do uspjeha ne mora uvijek biti uobičajen.

Dok je danas publika poznaje kao pjevačicu i glazbenicu, Tea Bilanović prije ulaska u svijet estrade bavila se poslom koji se rijetko povezuje s glazbenom scenom. Naime, jedno vrijeme radila je u automehaničarskoj radionici, gdje je stjecala iskustvo kao šegrtica i sudjelovala u svakodnevnim poslovima održavanja automobila.

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Tea Bilanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Tijekom boravka u Švedskoj našla se u situaciji u kojoj nije mogla raditi posao za koji se školovala, pa je prihvatila posao u automehaničarskoj radionici. Kako kaže, nije željela sjediti besposlena, već je pokušala iz svake situacije izvući ono najbolje.

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Njezin profesionalni put daleko je od klasične estradne priče. Prije nego što se posvetila glazbi, prihvaćala je različite poslove, a iskustvo rada u radionici ostalo joj je jedno od najneobičnijih životnih poglavlja. Upravo zbog toga danas često ističe kako se nikada nije bojala zasukati rukave i uhvatiti u koštac s izazovima koji su joj se našli na putu.

Tea Bilanović Foto: Screenshot

Završila je Glazbenu akademiju u Banjoj Luci, gdje se usavršavala u sviranju violončela, klavira te solo pjevanju. Tijekom godina gradila je karijeru korak po korak, a iza sebe ima iskustva koja pokazuju da put do uspjeha nije uvijek jednostavan niti predvidljiv.

Fotografije pjevačice pogledajte OVDJE.

Mnogi će se iznenaditi kada saznaju da je žena koju danas viđaju na pozornici nekada dane provodila među alatima i automobilima. No upravo takve životne priče često su dokaz da se iza javne slike krije mnogo više nego što publika može pretpostaviti na prvi pogled.

Tea Bilanović - 10 Foto: Instagram

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