Pobjednica MasterChefa podvrgnula se zahvatu, na veliku promjenu odlučila se nedavno

Endrina Muqaj nasmijala je pratitelje duhovitom objavom nakon laserske operacije skidanja dioptrije, rekreirajući jedan viralni trenutak.

Pobjednica zadnje sezone "MasterChefa" Endrina Muqaj nedavno je bila na laserskoj operaciji skidanja dioptrije, a sada je svojim pratiteljima pokazala kako izgleda njezin oporavak – i to uz dozu humora koja je odmah osvojila društvene mreže.

Na videu koji je objavila vidi se kako nosi zaštitne naočale nakon zahvata, dok u rukama drži nekoliko banana i glumi zbunjenost. Uz snimku je napisala: "Doktor: Odmarajte danas. Ja 17 minuta kasnije", dajući do znanja da mirovanje baš i nije njezina jača strana.

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Oni koji prate svjetsku pop kulturu brzo su prepoznali inspiraciju.

Endrina je, naime, rekreirala viralni trenutak Taylor Swift nakon laserske operacije očiju, koji je prije nekoliko godina prikazan u emisiji Jimmyja Fallona. U slavnom videu američka pjevačica, još pod dojmom zahvata, emotivno reagira zbog banane, što je tada nasmijalo milijune gledatelja diljem svijeta.

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Na ovu veliku promjenu se odlučila početkom mjeseca, priznavši kako joj naočale nikada nisu bile praktično rješenje, posebno zbog dinamičnog načina života i posla kojim se bavi.

Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 3 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 2 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 5 Foto: Instagram Screenshot

"Mrzim trenirati s naočalama jer se stalno magle, mrzim voziti navečer jer imam astigmatizam pa mi svjetla automobila stvaraju dodatne probleme, a i tijekom kuhanja stalno se zamagle", ispričala je u ranijem videu. Dodala je kako joj je problem predstavljalo čak i jutarnje spremanje i šminkanje, zbog čega je odluka o zahvatu sazrijevala već duže vrijeme.

Endrina Muqaj - 3 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 5 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram Screenshot

Endrina je cijelu situaciju pretvorila u duhovitu parodiju, a njezina verzija brzo je privukla pažnju pratitelja. Umjesto da se fokusira na nelagodu nakon zahvata, influencerica je pokazala da ni tijekom oporavka ne gubi smisao za humor.

Endrina Muqaj - 4 Foto: Instagram Screenshot

Nedavno je iznenadila pratitelje još jednim talentom, o čemu više čitajte OVDJE.

Početkom godine Hrvatsku je pogodio snježni kaos, a kako se našalila, pogledajte OVDJE.

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