Tko je bujna ljepotica koja je bila glavna atrakcija na plaži? Životni stil joj je na vrhu piramide

Anastasia Karanikolaou, poznata kao Stassie, influencerica je i model koja je slavu stekla bliskim prijateljstvom s Kylie Jenner, a danas surađuje s brojnim brendovima i prati je milijunska publika.

Anastasia Karanikolaou privukla je sve poglede na plaži u Miamiju gdje se pojavila u upečatljivom crvenom bikiniju.

Najbolja prijateljica Kylie Jenner uživala je u moru i suncu, a njezina zanosna figura nije prošla nezapaženo. Dok se kupala i šetala obalom, Stassie je bez truda postala glavna atrakcija na plaži.

Dolazak u Miami poklopio se s vikendom Formule 1, što je dodatno privuklo brojne poznate osobe, no upravo je ona bila među najzapaženijima.

Anastasia je inače američka influencerica i model koja je slavu stekla ponajviše zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu s Kylie Jenner. Njih dvije upoznale su se još u tinejdžerskim danima i od tada su nerazdvojne, a Stassie je često dio njihova luksuznog društva koje prati milijunska publika.

Na društvenim mrežama prati je 10 milijuna ljudi, a karijeru je izgradila kroz modne suradnje, kampanje i vlastite projekte. Redovito surađuje s poznatim brendovima i često je zaštitno lice popularnih kolekcija kupaćih kostima i modnih linija.

Privatni život drži donekle pod kontrolom, no poznato je da je bila povezivana s nekoliko poznatih muškaraca iz svijeta zabave i sporta. Ipak, ljubavni status rijetko javno potvrđuje, što dodatno potiče interes njezinih fanova.

Unatoč glamuroznom životu, Stassie često ističe važnost prijateljstva i privatnosti, a upravo joj je blizak odnos s Kylie otvorio vrata svjetske scene i osigurao status jedne od najpraćenijih influencerica današnjice.

