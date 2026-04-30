Atraktivna Splićanka slavila u dekoltiranoj mini haljini, šampanjca je bilo na sve strane!

Renata Lovrinčević Buljan zna kako slaviti sa stilom. Bivša Miss Universe Hrvatske obilježila je veliki jubilej, 50. rođendan, glamuroznom proslavom koja je oduševila njezine brojne pratitelje na društvenim mrežama.

Atraktivna Splićanka podijelila je djeliće slavljeničke atmosfere s više od 160 tisuća fanova na Instagramu, a komplimenti na račun njezina izgleda i energije samo su se nizali. Za tu posebnu prigodu odabrala je jednu od najljepših lokacija u svom rodnom gradu – krov luksuznog hotela s kojeg puca spektakularan pogled na more.

U prvom planu, naravno, bila je slavljenica koja je zablistala u kratkoj, svjetlucavoj crvenoj haljini dugih rukava, koja je savršeno naglasila njezinu besprijekornu figuru. Kombinaciju je upotpunila visokim crvenim potpeticama, a cijeli stajling podsjećao je na pravu holivudsku divu.

Vrhunac proslave bio je trenutak kada je Renata otvorila bocu šampanjca i nazdravila životu, dok su iza nje dominirali veliki zlatni baloni s brojem 50.

''Hvala ti, Bože, na velikih 50!'', poručila je u opisu objave, ne skrivajući sreću i zahvalnost.

Podsjetimo, Renata Lovrinčević Buljan ponijela je titulu Miss Universe Hrvatske davne 2000. godine, no umjesto ostanka u svijetu mode odlučila je slijediti svoju strast. Diplomirala je na Kineziološkom fakultetu i izgradila uspješnu karijeru kao fitnes-trenerica i influencerica. Danas inspirira tisuće ljudi na svojoj online platformi i promovira zdrav način života.

Osim uspješne karijere, ponosna je i majka. Njezin sin Borna Buljan (21), bivši igrač Hajduka, u 2025. godini započeo je novu nogometnu priču u slovenskom klubu Bravo.

