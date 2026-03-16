''Ne šalim se!'' Na Oscarima se odvio povijesni trenutak, ovo se dogodilo tek šest puta otkad traje dodjela

Dodjela Oscara i ove je godine donijela iznenađenje, a jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri dogodio se u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma.

Dodjela Oscara, najprestižnija noć u svijetu filma, rijetko kada prođe bez drame, bilo da je riječ o pogrešno pročitanoj omotnici ili neočekivanim ispadima na pozornici. No 98. izdanje donijelo je trenutak koji se ne viđa često.

U kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma dogodilo se izjednačenje, pa su zlatni kipić podijelila dva potpuno različita ostvarenja.

Kada je glumac i komičar Kumail Nanjiani otvorio omotnicu, na njegovu se licu pojavio izraz zbunjenosti. Uslijedila je kratka stanka, a zatim i objava koja je izazvala žamor među uzvanicima.

Kumail Nanjiani

''Izjednačeno je. Ne šalim se, stvarno je izjednačeno, zato se svi smirite. Proći ćemo kroz ovo, ostanite mirni'', rekao je vidno smeteni Nanjiani, pokušavajući zadržati kontrolu nad situacijom.

Bio je to tek sedmi put u gotovo stogodišnjoj povijesti Akademije da su glasači dodijelili jednak broj glasova dvama nominiranima. Oscara su tako podijelili američki film ''The Singers'' i francusko-američka distopijska drama ''Two People Exchanging Saliva''.

Dobitnici izjednačenog Oscara

Posljednji put takva se situacija dogodila 2013. godine, u tehničkoj kategoriji za montažu zvuka, kada su nagradu podijelili filmovi ''Skyfall'' i ''Zero Dark Thirty''.

Iako se čini gotovo nevjerojatnim da tisuće članova Akademije svoje glasove rasporede tako da dva filma završe s identičnim brojem, povijest pamti nekoliko takvih slučajeva.

Prvi se dogodio 1932. godine, no tehnički nije bio pravo izjednačenje. Tadašnje pravilo glasilo je da nagradu dobiva i nominirani koji ima do tri glasa manje od pobjednika. Tako su Oscara za najboljeg glumca podijelili Wallace Beery za film ''The Champ'' i Fredric March za ''Dr. Jekyll and Mr. Hyde'', iako je March imao jedan glas više. Pravilo je nakon toga promijenjeno.

Vjerojatno najpoznatiji slučaj izjednačenja dogodio se 1969. godine, kada su Oscara za najbolju glumicu podijelile dvije ikone Hollywooda – Katharine Hepburn za ulogu u filmu ''Zima jednog lava'' i tadašnja zvijezda u usponu Barbra Streisand za svoj filmski debi u ''Smiješnoj djevojci''. Hepburn, poznata po tome što je često ignorirala ceremoniju, nije se pojavila na dodjeli. Streisand je, primajući kipić, izgovorila legendarnu repliku iz svog filma: ''Hello, gorgeous.''

Dobitnici izjednačenog Oscara i Kumail Nanjiani

U kategoriji kratkometražnog igranog filma, u kojoj se izjednačenje dogodilo i ove godine, posljednji se put ista situacija zbila 1995. godine. Tada su Oscara podijelili filmovi ''Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life'', redateljski prvijenac glumca Petera Capaldija, i ''Trevor'', drama o mladom homoseksualcu koja je kasnije inspirirala osnivanje organizacije za prevenciju samoubojstava među LGBTQ+ mladima.

Ovogodišnji rezultat tako je još jednom podsjetio da čak i u industriji u kojoj se sve pažljivo planira – Oscari još uvijek mogu ponuditi potpuno neočekivane trenutke.

Dobitnici izjednačenog Oscara

