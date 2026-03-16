Folk-zvijezda reagirala na transformaciju iz hit-showa, utjelovio ju je naš fitness trener!

Nastupi u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' često privuku veliku pažnju publike, a jedan od onih o kojima se ovih dana najviše govori je transformacija Davida Balinta u Teu Tairović.
Regionalna folk-zvijezda Tea Tairović reagirala je na nastup Davida Balinta u popularnom showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', gdje je mladi izvođač utjelovio upravo nju – i to uz izvedbu njenog velikog hita ''Çok Güzel''.
Balint je na pozornici donio energiju po kojoj je Tea prepoznatljiva, pokušavši dočarati njen stil, ples i karizmu. Njegova transformacija izazvala je veliku pažnju gledatelja, a snimka nastupa ubrzo se počela širiti društvenim mrežama.
Koliko je nastup bio zapažen govori i činjenica da ga je Tea Tairović podijelila na svojim društvenim mrežama, čime je dala do znanja da je primijetila i podržala interpretaciju svog hita u popularnom showu.
Gledatelji su na društvenim mrežama komentirali kako je transformacija bila vrlo uvjerljiva, a mnogi su pohvalili i energiju koju je Balint donio na pozornicu.
''Tea Tairović nikad nije bolje izgledala i zvučala nego danas'', ''Ma bolji od originala!'', ''Pošteno sam se nasmijao'', ''Ovo je jako teška izvedba, bravo David'', neki su od komentara.
Nastup je tako dobio dodatnu pažnju upravo zahvaljujući reakciji same pjevačice, što je još jednom pokazalo koliko su transformacije u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' zanimljive publici, ali i samim izvođačima koje natjecatelji utjelovljuju.
