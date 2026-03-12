Natjecatelj showa Nove TV ima poruku za Tonyja Cetinskog: ''Dao sam si mali zadatak!''

Još jedna zahtjevna transformacija čekala je Davida Amara u novoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato''. Ovoga puta morao je utjeloviti jedan od najprepoznatljivijih vokala domaće glazbene scene.

U drugoj emisiji showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' David Amaro ponovno je pokazao koliko se dobro snalazi u različitim glazbenim transformacijama. Nakon što je u prethodnoj emisiji oduševio publiku kao španjolska pjevačica Melody, ovoga se puta našao u ulozi jednog od najpoznatijih domaćih vokala – Tonija Cetinskog.

Prije izlaska na pozornicu David je kroz šalu otkrio i svoju malu želju povezanu s nastupom.

''Ja sam sebi dao mali zadatak - želim da me Toni zaprati na Instagramu. Bila bi mi čast da me Toni zaprati“, rekao je David.

Njegova interpretacija poznatog pjevača izazvala je pozitivne reakcije u studiju, a članovi žirija posebno su istaknuli koliko je zahtjevno imitirati Cetinskoga, čiji je glas prepoznatljiv i vrlo specifičan.

Mario Roth pohvalio je Davidov trud i uvjerljivost u transformaciji.

''Davide, imitacija je jedan od najtežih glumačkih zadataka. Cetinski ima izrazito specifičan vokal, a netko tko ima vokal malo svjetliji poput tvoga vrlo teško može napraviti vjerodostojnu imitaciju. No mislim da će se kolege složiti sa mnom – ovo je po meni bilo oko 80 posto Tonija Cetinskog. Uživao sam svake sekunde u tvojoj izvedbi'', rekao je Roth.

David Amaro kao Tony Cetinski Foto: Nova TV

U svom prepoznatljivom stilu Goran Navojec nastavio je s usporedbama u postocima.

''Uveli smo jednu novu disciplinu u ocjenjivanju glasa, a to je postotak. Po mom mišljenju imao si negdje oko 83 posto, a dalje ću prepustiti kolegama'', našalio se Navojec.

S njegovom procjenom složila se i Martina Stjepanović Meter, koja je istaknula kako je riječ o vrlo zahtjevnoj pjesmi.

''Ja bih rekla 83 posto jer ovo je pjesma koja te ili ponese ili te pojede. I u Tonijevim gestama bio si jako vjerodostojan'', zaključila je Martina.

Na kraju je komentar dao i Enis Bešlagić, koji je naglasio koliko cijeni originalnog izvođača, ali i Davidov nastup.

''Ja sam slušao Cetinskog baš dosta i stvarno mislim da je on jedan od najboljih vokala. Ovdje se razbacujemo tim postocima da bi udovoljili kandidatu, što mislim da nije dobro jer će se on onda umisliti da je Cetinski – fali mu još 17 posto i eto me, ja sam sad Cetinski. Odradio si to odlično i vidi se da uživaš u onome što radiš'', rekao je Enis kroz šalu.

David je tako još jednom pokazao veliku scensku energiju i spremnost na zahtjevne transformacije, a njegova interpretacija Tonija Cetinskog bila je još jedan zanimljiv trenutak večeri.