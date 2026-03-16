Mnoge je iznenadilo koji hobi ima 7-godišnji sin Nives i Gorana Ivaniševića!

Nives Ivanišević na društvenim je mrežama pokazala kako njezin sin Oliver, kojeg je dobila s Goranom Ivaniševićem, slobodno vrijeme provodi igrajući golf.

Radijska voditeljica Nives Ivanišević (44) ponosna je majka sina Olivera, kojeg je dobila u braku s proslavljenim hrvatskim tenisačem Goranom Ivaniševićem.

Dijelove svoje svakodnevice često pokazuje pratiteljima na društvenim mrežama, a ovoga je puta otkrila kako njihov sin provodi slobodno vrijeme i pokazala njegov pomalo neobičan hobi za dječaka koji ide u prvi razred.

Oliver je prošle jeseni krenuo u školu, što je za obitelj Ivanišević bio poseban i emotivan trenutak. Nives je tada na društvenim mrežama podijelila fotografije s njegova prvog dana nastave, a sada je otkrila i čime se dječak bavi nakon školskih obveza. Na Instagram pričama objavila je fotografiju na kojoj Oliver s velikim veseljem igra golf. Iako je još vrlo mlad, čini se da je već pronašao sport koji ga posebno raduje.

Pogledaji ovo Celebrity Dašak Eurosonga u studiju Nove TV: Koje se naše lice krije iza maske Tommyja Casha?

Ljubav prema golfu, čini se, naslijedio je od oca. Goran Ivanišević i nakon završetka profesionalne teniske karijere ostao je vrlo aktivan u sportu, a golf mu je jedan od omiljenih načina provođenja slobodnog vremena. Nerijetko ga se može vidjeti na golf terenima diljem svijeta.

Osim s Oliverom, Goran ponekad igra i sa starijim sinom Emanuelom, kojeg je dobio u prvom braku s bivšom manekenkom, danas poduzetnicom Tatjanom Dragović. Emanuel je već tinejdžer i također dijeli očev interes za sport, pa često zajedno provode vrijeme upravo na golf terenima.

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Stifler iz ''Američke pite''? Prošlo je 27 godina od uloge koja ga je obilježila

Podsjetimo, Nives i Goran Ivanišević svoju su vezu dugo držali podalje od očiju javnosti. Nakon otprilike godinu dana veze odlučili su se vjenčati, i to u potpunoj tajnosti. Sudbonosno "da" izrekli su u prosincu 2017. godine na intimnoj ceremoniji u Zagrebu, daleko od medijske pozornosti.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Sestra fatalne glumice fotkala se u minijaturnom badiću, nema sumnje da su u pitanju milijunski geni

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Folk-zvijezda reagirala na transformaciju iz hit-showa, utjelovio ju je naš fitness-trener!

Pogledaji ovo Celebrity Iza maske najbogatije pjevačice na svijetu sakrio se naš megatalentirani glumac!