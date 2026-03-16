Mnoge je iznenadilo koji hobi ima 7-godišnji sin Nives i Gorana Ivaniševića!

Nives Ivanišević na društvenim je mrežama pokazala kako njezin sin Oliver, kojeg je dobila s Goranom Ivaniševićem, slobodno vrijeme provodi igrajući golf.
Radijska voditeljica Nives Ivanišević (44) ponosna je majka sina Olivera, kojeg je dobila u braku s proslavljenim hrvatskim tenisačem Goranom Ivaniševićem.
Dijelove svoje svakodnevice često pokazuje pratiteljima na društvenim mrežama, a ovoga je puta otkrila kako njihov sin provodi slobodno vrijeme i pokazala njegov pomalo neobičan hobi za dječaka koji ide u prvi razred.
Oliver je prošle jeseni krenuo u školu, što je za obitelj Ivanišević bio poseban i emotivan trenutak. Nives je tada na društvenim mrežama podijelila fotografije s njegova prvog dana nastave, a sada je otkrila i čime se dječak bavi nakon školskih obveza. Na Instagram pričama objavila je fotografiju na kojoj Oliver s velikim veseljem igra golf. Iako je još vrlo mlad, čini se da je već pronašao sport koji ga posebno raduje.
Nives Ivanišević na Instagramu
Ljubav prema golfu, čini se, naslijedio je od oca. Goran Ivanišević i nakon završetka profesionalne teniske karijere ostao je vrlo aktivan u sportu, a golf mu je jedan od omiljenih načina provođenja slobodnog vremena. Nerijetko ga se može vidjeti na golf terenima diljem svijeta.
Osim s Oliverom, Goran ponekad igra i sa starijim sinom Emanuelom, kojeg je dobio u prvom braku s bivšom manekenkom, danas poduzetnicom Tatjanom Dragović. Emanuel je već tinejdžer i također dijeli očev interes za sport, pa često zajedno provode vrijeme upravo na golf terenima.
Nives Ivanišević na Instagramu
Goran i Nives Ivanišević Foto: Antonio Balic / CROPIX
Goran i Nives Ivanišević na Maldivima - 3 Foto: Nives Ivanišević/Instagram
Podsjetimo, Nives i Goran Ivanišević svoju su vezu dugo držali podalje od očiju javnosti. Nakon otprilike godinu dana veze odlučili su se vjenčati, i to u potpunoj tajnosti. Sudbonosno "da" izrekli su u prosincu 2017. godine na intimnoj ceremoniji u Zagrebu, daleko od medijske pozornosti.
