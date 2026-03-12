Dašak Eurosonga u studiju Nove TV: Koje se naše lice krije iza maske Tommyja Casha?

U novoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Nora Ćurković donijela je jednu od najzabavnijih transformacija večeri. Ovoga se puta na pozornici pojavila kao estonski izvođač Tommy Cash, poznat po svom ekscentričnom stilu i nesvakidašnjim nastupima.

Nora je u svom nastupu pokušala prenijeti upravo tu energiju – spoj neobičnog humora, pomalo luckaste scenske igre i prepoznatljive karizme. Publika u studiju dobro je reagirala na njezinu interpretaciju ''Espresso Macchiata'', a pozitivne komentare nisu skrivali ni članovi žirija.

Enis Bešlagić pohvalio je njezin trud i energiju koju je donijela na pozornicu.

''Ti si izvukla maksimum, svaka ti čast. Vrlo si šarmantna i to si uspjela prenijeti čak i na taj lik'', komentirao je Enis.

Mario Roth istaknuo je kako je Nora uspjela uhvatiti duh nastupa kakav se danas često viđa na Eurosongu.

Nora Ćurković kao Tommy Cash Foto: Nova TV

''Eurosong je zadnjih desetak, petnaest godina postao jedna velika zabava. Sve to što je Tommy izveo na pozornici Eurosonga večeras si donijela i ti – bila si beskrajno šarmantna i zabavna, a ovaj nastup meni je bio iznimno duhovit'', rekao je Roth.

Sličnog mišljenja bila je i Martina Stjepanović Meter, koja je posebno pohvalila energiju i plesni dio nastupa.

''Ovo je bilo baš kao i sama pjesma – zabavno, luckasto i vrckasto. Sve si to uspjela objediniti u svoju točku i mislim da je to pravi put, a i ples je bio odličan'', komentirala je Martina.

Na kraju je Goran Navojec kratko zaključio kako se slaže s komentarima svojih kolega iz žirija.

Nora je tako još jednom pokazala kako se odlično snalazi u neobičnim i zahtjevnim transformacijama, a njezina interpretacija Tommyja Casha donijela je dozu humora i razigranosti na pozornicu popularnog showa.

