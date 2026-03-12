Iza maske najbogatije pjevačice na svijetu sakrio se naš megatalentirani glumac!

Lovro Juraga u novoj je epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' donio jednu od najzanimljivijih transformacija večeri. Pojavivši se na pozornici kao Taylor Swift, pokazao je koliko se dobro snalazi i u potpuno drugačijim glazbenim i scenskim izazovima.

U novoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Lovro Juraga donio je još jednu zanimljivu transformaciju, ovoga puta utjelovivši svjetsku pop zvijezdu Taylor Swift. Svojim nastupom pokazao je veliku scensku energiju, ali i dozu šarma i duhovitosti, što je publika u studiju odmah prepoznala.

Lovrina interpretacija izazvala je pozitivne reakcije žirija, koji su istaknuli njegovu opuštenost i uživanje na pozornici.

Goran Navojec bio je vrlo zadovoljan viđenim.

''Ja mislim da je ovo bilo briljantno. Bio si šarmantan i duhovit kao što ti i jesi, odlično je bilo'', komentirao je.

Enis Bešlagić naglasio je koliko Lovro uživa u scenskom nastupu.

''Ti zaista voliš biti na sceni i uživaš u tome da je sve oko tebe. To glumci inače vole. Mislim da je ova emisija baš za tebe i da je trebala jednom tako mladom glumcu koji će pokazati svoju lepezu talenata. Ispunio si naša očekivanja'', rekao je Enis.

Lovro Juraga kao Taylor Swift Foto: Nova TV

Martina Stjepanović Meter također je pohvalila njegovu transformaciju.

''Meni je ovo bilo užasno slatko. Bio si totalno ženstven, u najboljem smislu, i u ovoj situaciji to je zaista kompliment. Baš te je bilo užitak gledati'', dodala je Martina.

Mario Roth osvrnuo se na zahtjevnost interpretacije pjevačice poput Taylor Swift.

Lovro Juraga kao Taylor Swift Foto: Nova TV

''Nećemo se lagati – sjajan si glumac, ali mislim da si večeras izvukao svoj maksimum. Taylor Swift nije jedna od onih pjevačica koja izaziva ‘vau’ samo vokalom. Ono što je kod svih pjevača važno jest publika, jer publika stvara svoje zvijezde. A upravo zahvaljujući publici Taylor Swift je postala velika zvijezda'', zaključio je Roth.

Lovro je tako još jednom pokazao svoju scensku razigranost i spremnost na potpuno različite transformacije, a njegova interpretacija Taylor Swift donijela je zabavan i šarmantan trenutak u večeri.

