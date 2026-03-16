Sestra fatalne glumice fotkala se u minijaturnom badiću, nema sumnje da su u pitanju milijunski geni

Sandra Vergara, sestra jedne od najpoznatijih latino glumica Sofije Vergare, zapalila je društvene mreže fotografijama u minijaturnom badiću kojima je istaknula svoju zavidnu figuru.
Sandra Vergara, sestra slavne glumice Sofije Vergare, ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama. Lijepa Kolumbijka objavila je nekoliko fotografija s odmora na kojima pozira u minijaturnom crveno-crnom badiću i pokazuje svoju besprijekornu liniju.
Na fotografijama Sandra pozira uz bazen luksuznog resorta okruženog palmama, a u prvi plan dolazi njezina vitka i utrenirana figura. Jedna od fotografija snimljena je ispred ogledala u hotelskoj sobi, gdje Sandra samouvjereno pozira i pokazuje isklesani trbuh i duge noge.
Atraktivna glumica i televizijska voditeljica očito uživa u odmoru na tropskoj destinaciji, a njezin jednostavan, ali efektan bikini dodatno naglašava preplanuli ten. Fotografije su brzo prikupile brojne lajkove i komentare pratitelja koji su joj poručili da izgleda fantastično.
''My spirit animal'', ''Divna si'', ''Sijaš'', ''So hot!'', neki su od komentara.
Pogledaji ovo Celebrity Dašak Eurosonga u studiju Nove TV: Koje se naše lice krije iza maske Tommyja Casha?
Iako je često u sjeni svoje slavne sestre Sofije Vergare, Sandra već godinama gradi vlastitu karijeru u Hollywoodu. Osim glumačkih uloga, poznata je i kao televizijska voditeljica i influencerica, a na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života i putovanja.
Sandra je rođena 11. rujna 1988. u Kolumbiji, a u šoubizu se etablirala kao svestrana umjetnica – glumila je u serijama ''CSI: Miami'', ''Reži me'', ''The Bold and the Beautiful'', kao i u horor-komediji ''Fright Night''. Osim glumačkih angažmana, istaknula se i kao stručnjakinja za ljepotu i voditeljica u popularnom makeover showu Good Work na kanalu E!.
Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Stifler iz ''Američke pite''? Prošlo je 27 godina od uloge koja ga je obilježila
Poznata je i po svojim kolumnama o ljepoti i stilu, a od 2020. redovito se pojavljuje u emisiji People (The TV Show).
Prije nego što je zakoračila pred kamere, Sandra je godinama radila iza kulisa – kao stilistica i vizažistica slavnih osoba u Los Angelesu, uključujući i rad sa svojom slavnom sestrom Sofijom. Taj period ju je oblikovao i otvorio joj vrata za vlastiti prodor u industriju.
Iako su mnogi mislili da su rođene sestre, istina je da je Sandra zapravo Sofijina rođakinja koju je posvojila majka Sofije Vergare.
Dvije su žene izuzetno bliske – ne samo privatno već i poslovno. Sandra je u jednom razdoblju živjela sa Sofijom u Los Angelesu, gdje su zajedno gradile temelje svojih karijera.
Pogledaji ovo Celebrity Svijet zapanjen DiCaprijevim potezom na Oscarima: Ovo nije napravio već godinama
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Previše ili? Haljina s visokim prorezom Gwyneth Paltrow privukla je sve poglede
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Folk-zvijezda reagirala na transformaciju iz hit-showa, utjelovio ju je naš fitness-trener!