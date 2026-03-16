Svijet zapanjen potezom DiCaprija na Oscarima: Ovo nije napravio već godinama

Na najvećoj filmskoj večeri godine jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca privukao je veliku pozornost, ali ne samo zbog nominacije, već i zbog društva u čijem se pojavio.

Leonardo DiCaprio na ovogodišnjoj dodjeli Oscara pojavio se s vrlo posebnom pratnjom – svojom djevojkom Vittorijom Ceretti. Bio je to njihov prvi zajednički dolazak na najveću hollywoodsku večer, što mnogi tumače kao potvrdu koliko je njihova veza postala ozbiljna.

Talijansku manekenku Vittoriju Ceretti (27) prvi su put povezivali s DiCaprijem u ljeto 2023. godine, a od tada njihova veza sve više jača. Iako par nije zajedno prošetao crvenim tepihom, Ceretti je sjedila pokraj slavnog glumca u publici, gdje je privukla pažnju u odvažnoj tamnocrvenoj haljini i elegantnoj punđi.

Zanimljivo je da je posljednji put DiCaprio na Oscare doveo partnericu 2020. godine, kada je na dodjelu stigao s glumicom Camilom Morrone. Prije toga, na dodjeli davne 2005. godine, uz njega je bila tadašnja djevojka, supermodel Gisele Bündchen.

Pogledaji ovo Celebrity Još jedan udarac za Beckhamove: Gdje je to bio otuđeni sin sa suprugom?

DiCaprio je ove godine bio nominiran za Oscara za film ''One Battle After'' Another, što je njegova druga nominacija u karijeri. Ipak, zlatni kipić nije pripao njemu nego Michaelu B. Jordanu.

Pogledaji ovo Celebrity Nominirana glumica u okršaju na Oscarima, video se proširio društvenim mrežama

Osim toga što se pojavio s djevojkom, DiCaprio je na Oscarima privukao poglede i novim imidžem.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Previše ili? Haljina s visokim prorezom Gwyneth Paltrow privukla je sve poglede

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Što se dogodilo s Pedrom Pascalom? Pojavio se bez zaštitnog znaka i pokrenuo lavinu reakcija!

Pogledaji ovo Celebrity Folk-zvijezda reagirala na transformaciju iz hit-showa, utjelovio ju je naš fitness-trener!