Još jedan udarac za Beckhamove: Gdje je to bio otuđeni sin sa suprugom?

Obiteljska drama u klanu Beckham ponovno je u fokusu javnosti, a čini se da je legendarni Elton John pokušao smiriti napetosti između svog kumčeta Brooklyna Beckhama i njegove slavne obitelji tijekom ekskluzivne zabave povodom dodjele Oscara.

Elton John navodno je pokušao odigrati ulogu posrednika između svog kumčeta Brooklyna Beckhama i njegove slavne obitelji tijekom zabave povodom dodjele Oscara, koju Elton već godinama organizira.

Legendarni pjevač među uzvanike ove godine pozvao je i Brooklyna Beckhama te njegovu suprugu Nicolu Peltz, i to usred sve glasnijih šuškanja o njihovom sukobu s obitelji Beckham.

Prijateljstvo između obitelji Beckham i Eltona Johna traje više od tri desetljeća. David Beckham glazbenika od milja naziva ''Ujak Elton'', a njihovo se prijateljstvo razvilo još tijekom Davidove nogometne karijere. Elton je trebao nastupiti na Davidovom i Victorijinom vjenčanju 1999. godine, no zbog srčanog udara tada nije mogao pjevati. Ipak, kasnije je nastupio na Brooklynovom krštenju.

Pogledaji ovo Celebrity Nominirana glumica u okršaju na Oscarima, video se proširio društvenim mrežama

Zanimljivo je da se drama dodatno rasplamsala samo nekoliko sati prije Eltonove zabave. Naime, dok se u Velikoj Britaniji obilježavao Majčin dan, Brooklyn je na društvenim mrežama čestitao rođendan svojoj punici Claudiji Heffner Peltz, ali pritom nije spomenuo svoju majku Victoriju Beckham.

Na Instagramu je objavio fotografiju s Claudijom i Nicolom uz poruku:

''Sretan rođendan najboljoj punici. Puno te volim i nadam se da si imala najdivniji dan.''

Pogledaji ovo Celebrity Kako dirljivo! Princ William objavio dosad neviđenu fotografiju s pokojnom Dianom

Fotografi su u jednom trenu uhvatili Eltona kako razgovara s Nicolom i Brooklynom, a strani mediji prenose da je možda pokušao uvjeriti Brooklyna da se pomiri sa svojom obitelji.

Bio je ovo ujedno i prvi javni izlazak Brooklyna i Nicole nakon šokantnih optužbi koje je Brooklyn iznio na račun svojih roditelja. Fotografi su ih uhvatili u prisnom trenutku, kad je Nicola sjedila Brooklynu u krilu za okruglim stolom.

Više o svađi obitelji prisjetite se OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kriza srednjih godina? Fanovi u čudu zbog promjena u izgledu Leonarda DiCaprija

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Britney Spears ili Thompson: Koja vam je transformacija našeg pjevača bila bolja?

Pogledaji ovo Celebrity Folk-zvijezda reagirala na transformaciju iz hit-showa, utjelovio ju je naš fitness-trener!