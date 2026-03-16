Tek kad se nasmijao, svima je bilo jasno zašto su se svi zgranuli zbog njegovih zubi!

Zvijezda filma "Sinners" Jack O'Connell šokirao je na crvenom tepihu Oscara pojavivši se s vampirskim očnjacima, aludirajući na svoju ulogu stoljećima starog vampira u filmu "Sinners".

Glumac (35) u filmu tumači lik Remmicka, stoljećima starog irskog vampira koji terorizira mali grad u Mississippiju 1932. godine. Film je dobio čak rekordnih 16 nominacija za Oscara.

U znak aluzije na svoju krvavu ulogu, Jack je na crvenom tepihu pozirao s krvlju umrljanim vampirskim zubima. Neobičan dodatak kombinirao je s crno-bijelim smokingom, koji se sastojao od bijelog sakoa za večernje prilike i crnih hlača. Stajling je upotpunio sunčanim naočalama s tamnim staklima i crno-bijelim vezenim rupčićem u džepu sakoa.

Glavna zvijezda filma Michael B. Jordan osvojila je Oscara za najboljeg glumca, a više o tome pročitajte OVDJE.

Radnja filma smještena je u Mississippi 1930-ih, a prati braću blizance (oba lika glumi Jordan) koji se vraćaju u rodni grad gdje se suočavaju s nadnaravnim zlom.

