Tko je 35 godina mlađa žena koja je osvojila Seana Penna? Promijenila je njegov pogled na ljubav

Valeria Nicov, glumica i model te djevojka Seana Penna, postala je važna podrška slavnom glumcu u privatnom i javnom životu.
Dok je Sean Penn ponovno u središtu pažnje nakon osvajanja Oscara, zanimanje javnosti sve više privlači i žena koja mu je u posljednje vrijeme najveća podrška – glumica i model Valeria Nicov.
Penn i 35 godine mlađa Nicov u vezi su gotovo dvije godine, a svoju su romansu prvi put javno predstavili u studenom 2024. na Međunarodnom filmskom festivalu u Marrakechu. Iako su već ranije bili snimljeni zajedno u Madridu, njihov izlazak na crveni tepih označio je početak veze u očima javnosti.
Zanimljivo je da je Penn samo nekoliko mjeseci prije toga tvrdio kako je sretan kao samac i da želi izbjeći dramu u ljubavnim odnosima. Ipak, čini se da je upravo Valeria promijenila njegov pogled na ljubav.
Posebnu pažnju izazvala je i ovogodišnja dodjela Oscara, na kojoj je Penn osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca – no nije se pojavio kako bi je preuzeo. Umjesto toga, u tom je trenutku bio u Ukrajini, gdje već godinama aktivno podržava zemlju pogođenu ratom.
I dok je on bio odsutan, mnogi ističu kako mu je Nicov velika emocionalna podrška, prateći ga na brojnim događanjima i javno stojeći uz njega.
Nicov dolazi iz svijeta mode i glume. Radi kao model i glumica, a gledatelji su je mogli vidjeti u seriji "Emily in Paris" te u francuskim televizijskim projektima poput "Mike" i "Don’t Worry About the Kids".
Glumu je usavršavala na prestižnim institucijama kao što su londonska Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) i pariški Cours Florent. Kao model surađivala je s poznatim brendovima poput Caroline Herrere, a zastupa je agencija Premium Models.
Osim toga, Nicov ima niz zanimljivih vještina – bavi se boksom, jogom, svira klavir, a posebno voli jahanje, što često dijeli i na društvenim mrežama. Govori čak četiri jezika – francuski, engleski, španjolski i ruski – što joj dodatno pomaže u međunarodnoj karijeri. Na društvenim mrežama često kombinira jezike, a svojim objavama daje osobni i globalni karakter.
Bliska je i s glumicom Camille Razat, s kojom je surađivala i privatno se druži, a zajedno su radile i na projektu "Paris Pigalle".
Od kada su vezu učinili javnom, Nicov i Penn zajedno su se pojavljivali na brojnim događanjima – od Cannesa, gdje su podržali Bona, do festivala Lumière u Lyonu, gdje je Penn bio počasni gost. Nedavno su viđeni i u opuštenoj šetnji Los Angelesom.
Iako Penn iza sebe ima tri braka – s Madonnom, Robin Wright i Leilom George, a čini se da je u ovoj vezi pronašao novu stabilnost.
Nicov je danas više od djevojke slavnog glumca – postala je važan dio njegova života u trenutku kada balansira između filmske karijere i humanitarnog angažmana. Sudeći po njihovim zajedničkim pojavljivanjima i podršci koju si međusobno pružaju, njihova priča tek se razvija.
Penn je osvojio nagradu za ulogu u filmu "Jedna bitka za drugom", o kojem više pročitajte OVDJE.
