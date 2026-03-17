Iza kulisa elitnog partyja na Oscarima: Ignorirani glumci, večer bez kočnica i nepozvane zvijezde

Oscari 2026. donijeli su glamur i emotivne trenutke, ali i tračeve iza kulisa – od ignoriranja Jacoba Elordija do kontroverzi, neugodnosti i kaotične atmosfere na ekskluzivnom partyju Vanity Faira.

Dodjela Oscara 2026. donijela je glamur, emocije i očekivane pobjede, no iza kulisa odvijala se i drugačija priča – ona o suptilnim tenzijama, neugodnim trenucima i promjenama koje sve više oblikuju Hollywood.

Jedan od trenutaka koji je izazvao najviše šuškanja bio je poraz Jacoba Elordija, koji je izgubio Oscara za najboljeg sporednog glumca od Seana Penna. No ono što je uslijedilo dodatno je podiglo obrve – kostimografkinja Kate Hawley, koja je radila na njegovom filmu "Frankenstein", u svom pobjedničkom govoru i intervjuima nije ga niti jednom spomenula, što su promatrači brzo protumačili kao svojevrsno ignoriranje mladog glumca, što je dodatno potaknulo priče o njegovom statusu u industriji.

Jacob Elordi Foto: Afp

S druge strane, večer je u potpunosti pripala Jessie Buckley, koja je osvojila Oscara za najbolju glumicu za film "Hamnet". Emotivna Irkinja oduševila je sve iskrenim govorom u kojem je podijelila i privatnu sreću – njezina kći upravo je dobila prvi zubić.

Nakon same ceremonije, pažnja se preselila na legendarni Vanity Fair afterparty, jedno od najpoželjnijih događanja večeri. Održan u muzeju LACMA, party je spojio visoku modu i fast food – uzvanici su uživali u burgerima iz In-N-Outa i Domino’s pizzama.

Elle Fanning bez zadrške je pozirala s napola pojedenim burgerom, no mnoge druge zvijezde djelovale su zabrinjavajuće mršavo, čime su dodatno potaknute glasine o sve većoj popularnosti lijekova za mršavljenje poput Ozempica i Mounjara u Hollywoodu.

Ovogodišnji afterparty bio je ekskluzivniji nego ikad, s manjim brojem gostiju prema želji urednika Vanity Faira Marka Guiduccija. Ipak, ni to nije spriječilo dolazak brojnih manje relevantnih zvijezda.

Rita Ora privukla je pažnju neobičnim crnim šeširom od perja, dok je Julia Fox ponovno šokirala modnim izborom – haljinom s naglašenim ramenima i dramatičnim beauty izgledom. Heidi Klum pojavila se u haljini koju su mnogi opisali kao zastarjelu, dok je Georgina Chapman, bivša supruga Harveyja Weinsteina, hrabro prošetala s Adrianom Brodyjem, u kreaciji svoje modne kuće Marchesa.

Unutar partyja atmosfera je bila opuštenija – alkohol je učinio svoje, a mnogi su se presvukli u udobnije i izazovnije kombinacije. Kylie Jenner promijenila je crvenu haljinu za crnu s izrezom, dok je Priyanka Chopra Jonas zablistala u večernjem glam izdanju.

Na fotografijama iza kulisa mogli su se vidjeti brojni zanimljivi trenuci – od plesa Micka Jaggera s Johnom Batisteom do druženja Roberta Pattinsona i Suki Waterhouse, kao i zagrljaja između Leonarda DiCaprija i dobitnika Oscara Jordana.

Ceremonija je donijela i niz emotivnih trenutaka, među kojima se posebno istaknula posveta preminulom redatelju Robu Reineru i njegovoj supruzi. Dirljiv govor održao je Billy Crystal, a brojne zvijezde pridružile su mu se na pozornici u znak sjećanja.

Ipak, nije nedostajalo ni neugodnosti – Barbra Streisand zaplakala je tijekom nastupa, dok su članovi Kpop Demon Huntersa prekinuti usred govora. Timothée Chalamet našao se na meti šala voditelja Conana O’Briena zbog svoje ranije izjave o operi i baletu, koja je izazvala val kritika.

Sveukupno, Oscari 2026. pokazali su dvije strane industrije – onu glamuroznu, ali i onu u kojoj se jasno vide pukotine. Od ignoriranja pojedinih glumaca do sve glasnijih rasprava o standardima ljepote i ponašanju iza kulisa, čini se da se Hollywood, barem polako, počinje mijenjati.

