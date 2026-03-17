Kako izgledaju sinovi Zorice Kondže? Najmlađeg je rodila s 43 godine!

Zorica Kondža na društvenim se mrežama pohvalila fotografiijom na kojoj je pozirala sa suprugom i sinovima.

Naša glazbena diva Zorica Kondža raznježila je pratitelje na društvenim mrežama objavom obiteljske fotografije koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim.

U društvu supruga Joška Banova te sinova Ivana, Tonija i Luke, pokazala je trenutak intime koji ne viđamo često.

''Kad su bili mali, često mi je bilo dosta svega, sva ta nespavanja, umor... ali brzo se to zaboravi. Oni su sada odrasli ljudi i uvijek dijelimo s njima i dobro i zlo, kao i oni s nama. Još je samo Luka ostao živjeti s nama, Toni sa suprugom Anari i kćerkicom Natali živi oko 500 metara od nas, a Ivan dvadesetak metara od nas. Što da vam kažem, ne mogu ih se nikako riješiti. Gotovo svaki dan su kod mame na ručku'', napisala je na Facebooku.

Zorica Kondža - 3 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Naš šarmantni rukometaš više ne izgleda ovako, njegov zaštitni znak otišao je u povijest!

Zorica i Joško upoznali su se 1985. godine, dok je ona snimala pjesmu "Pokora", nakon čega su nastavili surađivati i družiti se, a brzo se među njima rodila ljubav i vjenčali su se dvije godine kasnije.

Zorica Kondža i suprug Joško Banov Foto: Nikola Vilic/Cropix

Ponosni su roditelji trojice sinova, a 2023. godine dobili su i unučicu. Njihov najstariji sin Toni, koji je krenuo je roditeljskim stopama, sa suprugom Anari dobio je kćer. Unučici se, nakon života s četiri muškarca, posebno obradovala baka Zorica.

''U mojoj familiji su svi muški, sad smo dobili malu, jednu curicu, sitnu, smiješnu, lijepu. Pile moje maleno! Ja joj tako kažem, jako je slatka i zaista je jedan predivan osjećaj. Neopisiv! Kada ste mladi, kada ste roditelj vi sami, jednostavno nemate vremena, ne shvaćate što vam se dogodilo, nemate tu zrelost. Sada u ovim godinama u kojima sam ja, gledam na drugačiji način to čudo, čudo Božje", priznala je Zorica za naš IN magazin.

Zorica Kondža i suprug Joško Banov Foto: Mario Todoric/Cropix

Srednji sin Ivan također je krenuo stopama svojih poznatih roditelja te je završio glazbenu akademiju, a najmlađi Luka također pokazuje interes za glazbu. Njega je rodila s 43 godine.

Pogledaji ovo Celebrity Tužna vijest iz Hollywooda: Preminuo glumac iz kultnog filma "Povratak u budućnost III"

Naša glazbenica je svojedobno za naš IN magazin priznala da se sa suprugom tu i tamo porječka oko glazbe.

Zorica Kondža - 3 Foto: Duje Klaric / CROPIX

"Mi zaista razgovaramo o tome, ja poštujem njegovo znanje i on moje", otkrila je ranije.

Zorica Kondža i suprug Joško Banov Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

Zorica Kondža i suprug Joško Banov Foto: Livio Andrijic/Cropix

Galerija 17 17 17 17 17

Naša glazbena diva prošle je godine podijelila fotku njihova prvog plesa. Više o tome pisali smo OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je djevojka svjetskog prvaka u pikadu? Tek im je 19 godina, a prije nje isto je ljubio plavušu

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity A nagrada za najčudnije izdanje na Oscarima ide...

Pogledaji ovo Celebrity Naš šarmantni rukometaš više ne izgleda ovako, njegov zaštitni znak otišao je u povijest!