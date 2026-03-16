Tužna vijest iz Hollywooda: Preminuo glumac iz kultnog filma "Povratak u budućnost III"

Matt Clark, poznat po ulozi u filmu Povratak u budućnost III, preminuo je u 89. godini u svom domu u Teksasu.

Američki glumac Matt Clark preminuo je u nedjelju ujutro u 89. godini u svom domu u Austinu u Teksasu. Kako je za TMZ potvrdila njegova obitelj, preminuo je zbog komplikacija nakon operacije leđa.

Publika ga najviše pamti po ulozi barmena Chestera u filmu "Povratak u budućnost III" iz 1990., u kojem su glumili Michael J. Fox i Christopher Lloyd.

Clark je filmsku karijeru započeo 1964. godine u filmu "Black Like Me", a tijekom desetljeća pojavio se u brojnim poznatim naslovima, među kojima su "In the Heat of the Night" (1967.), "The Bridge at Remagen" (1969.), "White Lightning" (1973.) i "The Driver" (1978.). Njegov posljednji film bio je komedija "A Million Ways to Die in the West" iz 2014. godine.

Osim u "Povratku u budućnost III", glumio je i u kultnom filmu "The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension" te u popularnom sitcomu "Grace Under Fire", koji se prikazivao od 1993. do 1998. Tijekom karijere surađivao je s brojnim velikim imenima Hollywooda, među kojima su Clint Eastwood, Jeff Bridges i John Wayne.

Od njega se oprostio i redatelj Gary Rosen riječima: "Bio je jedinstven karakterni glumac koji je svaku scenu učinio nezaboravnom, često zasjenivši zvijezde poput Roda Steigera, Roberta Redforda i Clinta Eastwooda. Njegove izvedbe u filmovima poput Odmetnik Josey Wales, Jeremiah Johnson, Kauboji i Pat Garrett i Billy the Kid ostaju vječne."

Clark iza sebe ostavlja suprugu Sharon, s kojom je bio u braku od 2000. godine, sinove Matthiasa, Jasona i Setha, devetero unučadi, praunuka Claudea te posvojenu djecu Michelle, Joyce i Raya. Njegova kći Alexandria preminula je ranije.

Obitelj se od njega oprostila dirljivim riječima.

"Uvijek je bio predan poslu i ljudima koje je volio. Bio je složen, čvrst, ali ljubav nikada nije bila upitna. Živio je. I živjet će, zauvijek", priopćili su.

