Filip Juričić u rijedak izlazak poveo starijeg sina, sve su zabilježili fotografi!

Poznati glumac Filip Juričić i zvijezda serije Nove TV ''U dobru i zlu'' na premijeru mjuzikla ''Radio Dubrava'' stigao je u posebnom društvu – sa sinom Janom.

Njihov zajednički izlazak odmah je privukao pažnju, s obzirom na to da Juričić svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti.

Filip Juričić i sin Jan

Zajedno su pozirali i fotografima. Glumac je odabrao elegantan, ali nenametljiv tamni outfit, dok je njegov sin bio u ležernijem izdanju.

Filip Juričić i sin Jan

Kasnije su skupa pratili mjuzikl, koja je već uoči premijere izazvala velik interes publike.

Filip Juričić

Osim Jana, Filip sa svojom sadašnjom partnericom Nikom Dogan ima i sedmogodišnjeg sina Lava.

Filip Juričić

U ranijim je intervjuima otvoreno govorio o izazovima i ljepotama obiteljskog života.

"Često me pitaju je li nam, s obzirom na to da smo oboje imali dijete iz prethodnih veza, bilo teže graditi odnos, no ja bih rekao da nam je baš zato bilo lakše. Postojalo je to razumijevanje osobe koja prolazi kroz slično iskustvo, startne pozicije su nam bile iste i to je bilo dobro. Moj sin Jan lijepo se slaže s Nikom, ja se pak nadam da sam dobar očuh njezinoj kćeri Loti. A trudimo se da oboje imaju pravi bratsko-sestrinski odnos s našim zajedničkim sinom Lavom," rekao je jednom prilikom glumac.

Veljko Srića (Filip Juričić)

