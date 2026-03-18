Posjetili smo Baby Lasagnu u njegovom malom istarskom utočištu: ''Po par tjedana ne napustim dvorište!''

Baby Lasagna ugostio nas je u svojem domu u Istri. Iako mu se život promijenio preko noći, on je i dalje, kaže, onaj isti stari Marko. Jedan dan s njim provela je naša Anamarija Alebić. Gdje nastaju njegovi hitovi, kako doživljava komentare o sebi, zašto često mijenja frizuru i kakav je kao šef, saznajte u prilogu.

Kaštelir, malo mjesto u Istri koje krije veliku zvijezdu. Baš tu Baby Lasagna najviše voli provoditi svoje vrijeme.

''Zna se dogoditi da po par tjedana uopće ne napustim dvorište. Ne izađem vani u trgovinu, nigdje. Baš mi je lijepo što je puno prostora ovdje za čitati knjigu, smišljat, razmišljat. Neki normalan dan je da se probudim ujutro, svađam se s mačkama ili se volimo. Nakon toga obično odem u teretanu i poslije toga se vraćam u studio'', kazao je Marko Purišić poznatiji kao Baby Lasagna.

Marko Purišić - 2 Foto: In Magazin

Studio se nalazi tik do njegove kuće, a tu smo pronašli i ekipu iz benda.

''Marko je super poslodavac zato što je komunikativan i gura nas da budemo bolji, najbolja verzija sebe što možemo biti'', kazao je Martin Purišić, Markov brat i gitarist benda.

''Jako je profesionalan i promišljen, a isto tako i privatno - pedantan'', kazao je bubnjar Matija Klaj, a bassist Mihael Žipovski je nadodao kako je i vrijedan.

''Istina je da ja možda u trenucima najviše vučem, al to je bilo zato što je od početka tako bilo postavljeno sve. Neke stvari sam prepustio njima tako da se osjećam kao da smo sad pet kotača na jednom vozilu više nego da sam ja neki tu glavni'', iskreno će Baby Lasagna.

Marko Purišić - 1 Foto: In Magazin

Otkrili su i što si međusobno najčešće govore:

''Gdje je mix i probudite se na vrijeme'', to su rečenice koje su istakli Matija i Mihael, a Marko je to potvrdio.

''Ja planem brzo od njih, onda najčešće čujem, smiri se, što ti je. Matija je počeo raspoznavati moju glad, kad sam gladan sam jako ljut i onda me samo pita jesi jeo. Ja njima, ne znam što im kažem: ‘Di si? Znate, kasnite!’, to kašnjenje, to mi je uvijek prvo na pameti jer uvijek kasne, ali mimo toga su stvarno dobri dečki, skromni i ni u jednom trenutku mi nije bilo na pameti da smo trebali nekog drugog uzeti. Eventualno brata, ali mama bi me ubila da ga izbacim vani, tako da je gotovo'', našalio se Marko, pa komentirao bratski donos u bendu.

''Nekad je on uspješniji, nekad ja. On je na primjer bio u jednom velikom njemačkom bendu i turirao i išao po svijetu dok sam ja u biti sjedio doma i pisao svoje pjesmice. I da, uvijek se provociramo, konstantno. On je bio preljubazan pred kamerom, ali istina je ta da se konstantno bockamo, ali to je samo bratska ljubav'', kazao je Baby Lasagna, dok je njegov brat Martin otkrio internu šalu u bendu:

''Posao možemo pomaknut se sa strane i nadam se da može tretirati mene jednako kao sve ostale članove benda. Uvijek su mi smiješne fore da sam nepo baby.''

Marko Purišić - 5 Foto: In Magazin

Bend Baby Lasagna se pronašao i u problemu.

''Prije par dana smo izbačeni iz prostora u kojem smo imali probe, tako da ako znate neke poslovne prostore, javite nam se. Malo radimo buku, ali ali možemo se dogovoriti. Poštujemo kućni mir i od dva do pet. Sviramo većinom u noćnim satima'', na šalu je okrenula ekipa benda i teške situacije.

To ih nije spriječilo u nastavku rada. Nedavno su izbacili i novu pjesmu End The Party.

''Ovaj put smo se okrenuli onom što najviše volimo, a to je taj metal. Suprotno tome što smo objavili takvu pjesmu i takav spot, meni je najdraži komentar bio od nekog djeteta u Hrvatskoj napisao je:’Moj tata je rekao da si ti poludio.’, tako da sam jako uzbuđen da tata vidi novi spot u kojem sam sav bijel sa šminkom i izgledam kao vampir neki. Mislim da će lagano ljudi sve više misliti da smo poludjeli, ali u biti to je samo ono što smo mi uvijek slušali i što smo voljeli'', kazao je Lasagna.

Tako od Baby Lasagna u buduće možemo očekivati nešto žešći zvuk, a Marko je komentirao i koliki je to rizik.

''Više nas neće biti toliko uopće po Hrvatskoj, pozivi će se osušiti, ali nije nam to žao jer na kraju dana bilo bi mi više žao da sam proveo dvadeset godina radeći nešto što mi se možda ‘polu’ sviđa. Tako da ako sutra propadnemo, znači mi smo propali radeći ono što volimo.''

Marko Purišić - 3 Foto: In Magazin

Ono čemu se nada su neke nove pustolovine, a put prema njima se već otvorio.

''Svirali smo na ogromnom festivalu u dva popodne i na kraju su rekli da nikad nije bilo toliko publike'', ponosno će Lasagna.

Ono što je pred njima je Europska turneja, a najteže mu pada kada se zbog koncerata mora odvojiti od supruge Elizabete.

''To je najgori moment turneje kada se moram pozdraviti znajući da je sad neću vidjeti. Dva dana me jednako boli kao tri tjedna, ali mislim da će sada na sljedeću turneju doći sa mnom. Onda ćemo mačke morati dat na čuvanje kod mojih, to je jedini izazov.''

U blizini njegove kuće je crkva, pa je ispričao i dogodovštinu o čestim odlascima.

''Tu mi je super zato što sad zadnji dolazim na misu, ulazi svećenik, ulazim i ja, toliko mogu naciljati točno jer mi je tri koraka dalje od mene. Vjera mi je sve, mislim i želim da mi bude sve. Nekad se dekoncentriraš pa počneš malo zabrijavati da ti je najvažnija neka tvoja karijera ili neki tvoji ciljevi ili želje da su najvažniji, pa se onda samo moraš vratiti nazad. To je ono što ja uvijek radim.''

Marko Purišić - 6 Foto: In Magazin

Komentirao je i zašto često mijenja frizure.

''Kad sam bio mali uvijek sam htio neke lude frizure i tata mi je rekao da je to nemir u duši. I sad sam ja, koliko ih miješam, počeo vjerovati da nešto nije u redu sa mnom, da sam nešto nemiran, nezadovoljan, pa da tražim to u frizurama, u tetovažama i ne znam ni ja što, ali možda je istina samo to da mi se sviđa i dosadi mi nešto brzo pa isprobam nešto novo. Na primjer, kao crnu pa mi se ne sviđa, ali neću sada bit budala pa odmah promijenit sutra dan. Često isprobavam frizure i posebno mi je zabavno u spotu predstavit nekog novog lika ili nešto novo i dat neki novi cijeli duh.''

Za styling je, otkriva, većinom zaslužna supruga Elizabeta.

''Ona je motivirajuća i jako se voli oblačiti i sređivati i onda sad ja da ne budem ‘seljo’ u trenerci s njom, pa se potrudim napraviti nešto. Danas sam se iskombinirao i zato sam nesiguran, ali nema veze.''

Nesigurnost pobjeđuje postavljajući si nove ciljeve, a kaže i kako je bitno to što ne čita komentare.

''Vidio sam da su mi fotošopirali kukasti križ da imam tetovažu, za pločice koje imam u WC-u su rekli da sam mason i tako te neke teorije zavjere. A druge stvari su ono, ne znam, od moje seksualnosti do bilo čega.''

Baby Lasagna je ispred naših kamera pokazao i kako uči vrištati, više pogledajte u prilogu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

