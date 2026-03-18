Znate li čija je ovo kći? Sve više nalikuje slavnom ocu koji je prerano preminuo

Fotografije mlade djevojke snimljene u opuštenoj šetnji New Yorkom ovih su dana privukle veliku pažnju i to s dobrim razlogom.

Mlada djevojka koju su paparazzi nedavno snimili na ulicama New Yorka na prvi pogled djeluje kao sasvim obična prolaznica – u trapericama, crnoj majici i s ledenom kavom u ruci. No njezino lice nije prošlo nezapaženo. Mnogi su odmah primijetili nevjerojatnu sličnost s jednim od najtalentiranijih glumaca svoje generacije.

Riječ je o Matildi Ledger, kćeri pokojnog Heatha Ledgera i glumice Michelle Williams.

Matilda Ledger - 3 Foto: Profimedia

Danas 20-godišnjakinja, Matilda živi povučenim životom daleko od svjetla reflektora, no svako njezino pojavljivanje u javnosti izazove veliki interes. Ovoga puta snimljena je u ležernoj šetnji New Yorkom, gdje je uživala u toplijem vremenu i usput svratila po kavu. Bez šminke i glamura, u jednostavnoj kombinaciji.

Matilda Ledger - 1 Foto: Profimedia

Matilda Ledger - 2 Foto: Profimedia

No ono što najviše privlači pažnju jest činjenica koliko sve više podsjeća na svog oca.

Heath Ledger ostavio je neizbrisiv trag u filmskoj industriji, a svijet ga i danas pamti po legendarnoj ulozi Jokera u filmu ''The Dark Knight''. Upravo za tu ulogu posthumno je nagrađen Oscarom za najboljeg sporednog glumca 2009. godine. Emotivni trenutak kada je njegova obitelj preuzela nagradu na pozornici ostao je jedan od najdirljivijih u povijesti dodjele Oscara.

Glumac je preminuo godinu ranije, u siječnju 2008., u dobi od samo 28 godina, uslijed slučajnog predoziranja lijekovima. Njegova prerana smrt šokirala je svijet, a iza sebe je ostavio tada dvogodišnju kćer Matildu.

Heath Ledger i Michelle Williams Foto: Profimedia

Matilda je rođena u listopadu 2005., kao dijete ljubavi Heatha Ledgera i Michelle Williams, koji su se upoznali na snimanju filma ''Brokeback Mountain''. Iako njihova veza nije potrajala, Williams je nakon njegove smrti preuzela brigu o kćeri i trudila se osigurati joj što normalnije odrastanje, daleko od medijske pozornosti.

Upravo zato Matilda rijetko daje intervjue i gotovo se nikada ne pojavljuje u javnosti, no svaki novi paparazzi kadar ponovno podsjeti na ostavštinu njezina oca.

A sudeći prema reakcijama, mnogi se slažu – sličnost je iz godine u godinu sve izraženija.

Heath Ledger - 2 Foto: Profimedia

Kćer je Heath slabo viđao jer se predao ovisnosti, a u siječnju 2008. i zauvijek zaspao nakon predoziranja. Ipak, njegova smrt mnogima je i danas misterij, a zašto, pročitajte OVDJE.

