"Andromeda" na meti kritika: Hrvatska pjesma za Eurosong izazvala lavinu reakcija u Turskoj!

Hrvatska eurovizijska pjesma “Andromeda” izazvala je kontroverze u Turskoj zbog povijesnih i simboličkih elemenata koje dio javnosti tumači kao negativnu poruku o Osmanskom Carstvu.

Iako je do samog 70. izdanja Eurosonga ostalo manje od dva mjeseca, razdoblje koje prethodi istome vrvi novom dramom.

Hrvatska predstavnica na Eurosongu 2026, pjesma "Andromeda" grupe LELEK, našla se u središtu neočekivane rasprave u Turskoj i to zbog povijesnih i političkih konotacija koje su neki prepoznali u njezinim stihovima.

Pjesma crpi inspiraciju iz povijesnih iskustava katoličkih žena u Bosni i Hercegovini tijekom razdoblja Osmanskog Carstva. U tom kontekstu spominju se žene koje su, kako bi se zaštitile od nasilja i prisilnih brakova, koristile simbole i tetovaže kao znak identiteta i otpora.

Prema pisanju turskih medija, upravo ta pozadina potaknula je dio publike na zaključak da pjesma ima negativan odnos prema osmanskom razdoblju. Stihovi koji spominju strah, potlačenost i izdaju potaknuli su kritike jer ostavljaju prostor za politička tumačenja, a za mnoge u Turskoj to nadilazi umjetničko pripovijedanje i dotiče duboko osjetljiva povijesna pitanja.

Ono što je također zasmetalo publiku su i tetovaže koje djevojke nose za vrijeme nastupa, a uključuju križeve i kršćanske simbole. I dok Turci smatraju kako je to nepotrebno dizanje političkih tenzija, povjesničari i djevojke su ranije isticali kako su tetovaže dio tradicije poznate pod imenom sicanje.

"Od sredine 15. stoljeća spašavale su živote žena za vrijeme osmanskih osvajanja te je kroz njih ispričana priča o opstanku hrvatskog naroda", objasnila je dr. sc. Vesna Haluga. "Tijekom okupacije Bosne katoličko stanovništvo bilo je izloženo stalnim osmanskim napadima, progonima, pljačkama te otmicama i silovanjima djevojaka i mladih žena, kao i danaku u krvi, odnosno odvođenju dječaka i mladića u janjičare."

Najzastupljeniji simbol bio je križ, ali su se koristili i geometrijski i solarni motivi, stilizirani ornamenti te cvjetni uzorci. Tetovirale su se šake, prsti, podlaktice, a ponekad i čelo ili prsa. Djevojčice su se najčešće tetovirale između šeste i šesnaeste godine, često na blagdan sv. Josipa ili uoči Blagovijesti.

Ovo nije prvi puta da se dio Turaka pobunio protiv eurovizijske pjesme druge zemlje. Lani su Turci snažno reagirali na grčku pjesmu "Asteromata", koja je aludirala na genocid pontskih Grka za vrijeme završnih godina Osmanskog Carstva, zbog čega je turska televizija TRT uputila i prigovor Europskoj radiodifuznoj uniji.

