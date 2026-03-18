Nezgodan trenutak Kim Kardashian: Uska haljina i potpetice zakomplicirale situaciju pred svima

Kim Kardashian sama je podijelila video na društvenim mrežama trenutka u kojem su joj uska haljina i visoke potpetice stvorile problem na prestižnoj dodjeli filmske nagrade.

Kim Kardashian na društvenim je mrežama podijelila nezgodan trenutak koji joj se dogodio neposredno prije odlaska na Vanity Fair Oscar party.

U uskoj, zlatnoj haljini koja je istaknula njezinu figuru, ali joj i otežala hodanje, Kim se jedva kretala u vrlo visokim potpeticama. Upravo ta kombinacija preuske haljine i previsokih cipela dovela ju je do nezgode – u jednom je trenutku izgubila ravnotežu i pala.

Dok je posrtala uz živicu, pokušala se zadržati na nogama pa se uhvatila za prolaznicu.

''Ah, oprostite, moj gležanj!'', čuje se kako govori.

U pomoć su joj odmah priskočili članovi njezina tima i prijateljica Stephanie Shepherd, koji su joj pomogli da ustane, piše Daily Mail. Iako ju je sve to malo uzdrmalo, Kim se brzo sabrala. Već nakon nekoliko trenutaka pokušala je ponovno hodati, a prije ulaska u automobil zamolila je tim da joj dodatno učvrste cipele. Video možete pogledati OVDJE.

Na crvenom tepihu pojavila se dotjerana i nasmiješena. U upečatljivoj zlatnoj kombinaciji i ovaj put je pokazala da zna kako iznijeti svaku situaciju – čak i nakon malog pada.

O navodnoj vezi Kim i Lewisa Hamiltona već se neko vrijeme šuška, a njihovo zajedničko pojavljivanje na Super Bowlu 2026. dodatno je podgrijalo glasine. Više o tome pisali smo OVDJE.

Galerija 24 24 24 24 24

