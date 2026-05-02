Jedan od najvećih trenera u povijesti je prošetao špicom, iza njega su uspjesi za pamćenje

Ratko Rudić, najtrofejniji vaterpolski trener svih vremena, prošetao je zagrebačkom špicom u ležernom izdanju, uživajući u mirnijem životu nakon umirovljenja 2020. godine.
Legendarni hrvatski vaterpolski trener Ratko Rudić sunčanu je subotu proveo daleko od bazena – u opuštenoj šetnji zagrebačkom špicom.
Na fotografiji snimljenoj u centru grada vidi se kako Rudić, u ležernoj kombinaciji traperica, košulje i laganog prsluka, uživa u šetnji i razgovoru, ne privlačeći previše pažnje, ali ipak prepoznatljiv onima koji dobro znaju njegovo ime i sportsku veličinu.
Ratko Rudić Foto: Josip Moler/Cropix
Rudić se 2020. godine službeno umirovio, čime je zaključio jednu od najimpresivnijih trenerskih karijera u povijesti sporta. Smatra se najtrofejnijim vaterpolskim trenerom svih vremena, s desecima osvojenih medalja i trofeja, uključujući čak četiri olimpijska zlata s tri različite reprezentacije – Jugoslavijom, Italijom i Hrvatskom.
Tijekom karijere osvojio je ukupno 64 trofeja kao igrač i trener, od čega 45 reprezentativnih medalja, uključujući 18 zlatnih, a njegov utjecaj na moderni vaterpolo i danas se smatra nemjerljivim.
Nakon završetka trenerskog puta, Rudić se povukao iz profesionalnog sporta i više se posvetio mirnijem životu, pa su ovakvi prizori s gradske špice rijetka prilika da ga se vidi u svakodnevnom, opuštenom izdanju. Unatoč tome što je ostavio neizbrisiv trag u svjetskom sportu, čini se da mu danas najviše odgovaraju upravo ovakvi trenuci – lagana šetnja i uživanje u zagrebačkom proljeću.
