Supruga Brucea Willisa otkriva pravu borbu njihove obitelji: "Ljudi misle da je to poricanje..."

Emma Heming Willis, supruga bivšeg glumca Brucea Willisa, otkrila je kako nekadašnji snagator uz frontotemporalnu demenciju ima i anosognoziju.

Supruga slavnog glumca Brucea Willisa, Emma Heming Willis, otvoreno je progovorila o njegovoj borbi s teškom bolešću i otkrila da glumac nije svjestan da boluje od demencije.

Obitelj je još 2023. godine objavila da je Willis dobio dijagnozu frontotemporalne demencije (FTD), rijetkog i agresivnog oblika bolesti koji zahvaća dijelove mozga zadužene za govor, ponašanje i osobnost.

U razgovoru za podcast "Conversations with Cam", Emma je objasnila kako njezin suprug ima i anosognoziju, stanje u kojem mozak ne može prepoznati vlastitu bolest. Upravo zbog toga, Willis, kako kaže, nikada nije shvatio što mu se zapravo događa, što ona opisuje kao istovremeni blagoslov i teret.

"Sretan je jer ne zna. I to mi donosi mir", priznala je. "Ljudi misle da je to možda poricanje, kao da ne žele ići liječniku jer govore: "Dobro sam, dobro sam", no zapravo je to anosognozija koja dolazi do izražaja. To nije poricanje. Jednostavno je riječ o tome da se njihov mozak mijenja. To je dio bolesti."

Par zajedno ima dvije kćeri, dok glumac iz braka s Demi Moore ima još tri kćeri. U kolovozu prošle godine Emma je otkrila i da je Willis preseljen u zasebnu prizemnu kuću, u kojoj ima 24-satnu stručnu skrb. Iako je odluka bila izuzetno teška, istaknula je da je bila nužna za dobrobit cijele obitelji, a njemu je omogućilo više neovisnosti i mira, ali i njoj da se ponovno osjeća kao supruga, a ne isključivo kao njegovateljica.

"Bila je to jedna od najtežih odluka u mom životu, ali i ispravna", istaknula je Heming.

Frontotemporalna demencija razlikuje se od Alzheimerove bolesti jer ne uzrokuje odmah gubitak pamćenja, već postupno mijenja osobnost i ponašanje oboljelih, često dodatno otežavajući svakodnevni život njihovih najbližih.

Iskreno svjedočanstvo Emme Heming Willis još jednom je podsjetilo javnost na brutalnu stvarnost demencije, ali i na snagu obitelji koja se s bolešću nosi daleko od svjetla reflektora.

