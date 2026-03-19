Kako izgleda otac Petra Graše? Cijenjena je osoba u Splitu, evo čime se bavi

Dok o Petru Graši znamo gotovo sve, njegovi roditelji i dalje su velika enigma, a posebno zanimanje izaziva njegov otac Zoran.
Iako je Petar Grašo jedan od najpoznatijih glazbenika u regiji, njegovi roditelji godinama uspješno izbjegavaju svjetla reflektora. Ipak, interes javnosti za njih ne jenjava – posebno kada se rijetko pojave u javnosti.
Otac popularnog pjevača je Zoran Grašo, bivši uspješni košarkaš koji je igrao za splitsku Jugoplastiku. S tim klubom ostvario je zapažene rezultate, među kojima se ističe titula viceprvaka Europe početkom 70-ih godina.
Zoran i Snježana Grašo
Nakon igračke karijere okušao se i kao trener, a kasnije je krenuo potpuno drugim putem te se posvetio ugostiteljstvu u Splitu.
Zanimljivo je i da je bio blizak prijatelj Olivera Dragojevića, koji je imao važnu ulogu u glazbenim počecima Petra Graše.
Iako dolazi iz sportske obitelji i čak se očekivalo da će krenuti očevim stopama, Petar je ipak izabrao glazbu, i nije pogriješio.
Zoran Grašo
S druge strane, o njegovoj majci Snježani Grašo zna se još i manje. Ona i suprug rijetko se pojavljuju u javnosti i čuvaju privatnost obitelji.
Upravo zato njezino pojavljivanje na nedavnom Grašinom koncertu u Lisinskom nije prošlo nezapaženo, ponosna majka bila je dio publike, zajedno s ostatkom obitelji.
Snježana Grašo
Što je sinu za rođendan poželjela Grašina majka Snježana, koju nemamo često priliku vidjeti pred kamerama?
''Da samo nastavi ovako kao i dosada, rodila sam dobrog čovjeka, radišnog, poštenog, talentiranog, rodila sam 10 od 1. Jako sam ponosna i sretna'', rekla je mama Grašo za IN magazin.
Ponosna je mama Grašo, i to ne samo na sina.
''Pogotovo na unučiće koje sam dugo očekivala, ali fala Bogu došli su malo kasno, ali su stigli''.
Osim Petra, Snježana i Zoran imaju i kćer Bugu.
