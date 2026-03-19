Kate Middleton odala počast kraljici Elizabeti jednim modnim dodatkom koji je nosila

Kate Middleton zablistala je na raskošnom državnom banketu u Windsoru, gdje je uz kraljevsku eleganciju i glamur obilježen važan susret britanske monarhije i nigerijskog predsjednika.

Kate Middleton ponovno je oduševila javnost besprijekornim stilom i elegancijom na raskošnom državnom banketu koji je u čast nigerijskog predsjednika organizirao kralj Charles u dvorcu Windsor.

Buduća britanska kraljica je zablistala u lepršavoj zelenoj večernjoj haljini dizajnera Andrewa Gna, a cijeli look upotpunila je svojom omiljenom Lover’s Knot tijarom te dijamantnim naušnicama koje su pripadale kraljici Elizabeti II. S osmijehom na licu i besprijekornim držanjem, princeza je utjelovila britansko gostoprimstvo dok je sjedila između predsjednika Bole Ahmeda Tinubua i članova njegove pratnje.

Ni ostali članovi kraljevske obitelji nisu zaostajali – princ William nosio je tradicionalni bijeli frak s lentom Reda Podvezice, dok je kraljica Camilla zablistala u krem haljini uz safirnu tijaru iz kraljevske kolekcije.

Banket je održan u veličanstvenoj dvorani St George’s Hall, gdje je stol dug gotovo 50 metara bio ukrašen proljetnim cvijećem i osvijetljen sa čak 143 svijeće.

Za 160 uzvanika pripremljeno je gotovo tisuću komada pribora za jelo, a jelovnik je bio jednako impresivan kao i ambijent – od delikatnih predjela do luksuznih morskih specijaliteta i elegantnog deserta od crnog ribiza. Posebna pažnja posvećena je i gostima koji poste tijekom Ramazana, pa su osigurani prostori za molitvu te posebni obroci i bezalkoholni kokteli.

Pogledaji ovo Celebrity Priča o odlasku Tatjane Jurić s radija dobila je svoj nastavak: ''Izvolite odgovor''

Prije samog banketa, predsjednik Tinubu i njegova supruga dočekani su uz punu ceremoniju – od vožnje kočijama kroz Windsor do počasne garde i izvođenja nacionalnih himni. Kate je i tijekom dnevnog dijela programa privukla pažnju odabirom modne kombinacije britansko-nigerijske dizajnerice Tolu Coker, čime je dodatno naglasila diplomatski karakter posjeta.

Državni banket u Windsoru još jednom je pokazao svu raskoš i tradiciju britanske monarhije, ali i važnost međunarodnih odnosa koje kraljevska obitelj njeguje.

A u središtu pažnje ponovno se našla Kate Middleton, koja je svojim stilom, elegancijom i toplinom potvrdila zašto je jedna od najomiljenijih članica kraljevske obitelji.

Nedavno se ozbiljno prihvatila posla, a o čemu se radi, saznajte OVDJE.

U danima ozbiljne krize u obitelji mnogi su primijetili važnu poruku koju Kate šalje putem odjeće. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Najzgodnija hrvatska nogometašica zablistala u večernjem izlasku u New Yorku: ''Zgodnica!''

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Fatalan pad koji je svijet ostavio bez jedne od najljepših glumica na svijetu

Pogledaji ovo Celebrity Kako predivno! Djeca Meghan Markle rastopila internet slatkim prizorima

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ova snimka opet je viralna! Internet bruji o trenutku između pjevačice i novopečenog oskarovca