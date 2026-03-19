Ova snimka opet je viralna! Internet bruji o trenutku između pjevačice i novopečenog oskarovca

Stara snimka susreta Michaela B. Jordana i Cheryl ponovno je postala viralna nakon njegove oskarovske pobjede.

Nakon što je Michael B. Jordan osvojio Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Griješnici", društvene mreže preplavila je jedna stara, ali itekako zanimljiva snimka – njegov susret s britanskom pjevačicom Cheryl u emisiji "The Graham Norton Show" iz 2018. godine.

Video koji je ponovno postao viralan prikazuje trenutak kada su Cheryl i Jordan sjedili jedno pored drugog, a njezina reakcija na zgodnog glumca nije promaknula nikome.

Dok je Michael opušteno razgovarao, Cheryl je prema publici slala znakovite poglede, pravila izraze lica i očito pokazivala koliko joj se sviđa, što je izazvalo salve smijeha u studiju, ali i lavinu reakcija na društvenim mrežama godinama kasnije.

U jednom trenutku, potpuno nesvjestan situacije, Jordan je upitao: "Što se dogodilo? Što sam propustio?", dok je Cheryl, vidno posramljena, samo kratko odgovorila: "Ništa."

Snimka je u kratkom roku prikupila desetke tisuća lajkova, a komentari su pokazali koliko je publika i dalje fascinirana njihovom interakcijom.

"Kemija između njih bila je jaka!", "Njihova djeca bi bila preslatka!", "Ona je bila potpuno očarana njime", samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Mnogi su čak izrazili žaljenje što između njih nikada nije bilo ništa više od tog televizijskog trenutka.

U vrijeme snimanja emisije Cheryl je prolazila kroz prekid s Liamom Payneom, s kojim ima sina Beara, a od tada nije bila ni u jednoj zabilježenoj javnoj vezi. S druge strane, Michael B. Jordan danas je jedan od najtraženijih glumaca u Hollywoodu i jedan od najpoželjnijih neženja. Nakon prekida s manekenkom Lori Harvey, nije bio u javnoj vezi, a kroz ovu sezonu nagrada najčešće ga prati majka Donna.

Ovaj viralni trenutak još jednom je dokazao kako internet nikada ne zaboravlja, pogotovo kada je riječ o simpatičnoj i spontanoj kemiji između dvoje slavnih.

S obzirom na Jordanov trenutni uspjeh i popularnost, čini se da će ova snimka još neko vrijeme nastaviti kružiti mrežama i zabavljati fanove diljem svijeta.

