Kako predivno! Djeca Meghan Markle rastopila internet slatkim prizorima

Meghan Markle podijelila je videe i fotografije s djecom Archiejem i Lilibet sa snimanja nove reklamne kampanje svog brenda.

U jeku poslovnih previranja, Meghan Markle ponovno je privukla pažnju javnosti zbog rijetkog uvida u obiteljski život.

Bivša glumica na Instagramu je podijelila video u kojem se pojavljuju njezina djeca, Archie i Lilibet, oduševivši brojne obožavatelje koji prate nju i njezinog supruga.

Galerija 25 25 25 25 25

Djeca Meghan Markle - 1 Foto: Instagram

Djeca Meghan Markle - 2 Foto: Instagram

Meghan Markle - 1 Foto: Instagram Screenshot

U videu koji je objavila uz opis "Mamina mala pomagala", Meghan se može vidjeti kako izrađuje cvjetne aranžmane, dok joj se pridružuje četverogodišnja Lilibet. Djevojčica, prepoznatljiva po dugoj crvenoj kosi, dotrčava majci i šapće joj nešto na uho, na što Meghan odgovara: "Da, mislim da možeš. Idemo!", nakon čega obje izlaze iz kadra.

Iako Archie nije vidljiv, može se čuti kako mu Meghan kroz smijeh govori: "Zabavljaš li se, ljubavi moja?", naglasivši toplu obiteljsku atmosferu.

Uz video, podijelila je i fotografije s kćeri – jednu u kojoj joj Lilibet pomaže uliti vodu u vazu, te drugu na kojoj se skriva ispod stola.

Objava dolazi u trenutku kada Meghan najavljuje novu suradnju s luksuznim brendom cvjetnih aranžmana High Camp Supply. Riječ je o prestižnoj tvrtki koja izrađuje personalizirane aranžmane gardenija, čije cijene dosežu i više od tisuću dolara, a suradnju je najavila zajedničkom fotografijom i Lilibet kako drže cvijet.

Meghan Markle - 2 Foto: Instagram Screenshot

Meghan Markle - 4 Foto: Instagram Screenshot

Meghan Markle na Instagramu - 4 Foto: Meghan Markle/Instagram

Istodobno, Meghan prolazi kroz velike promjene u poslovnom svijetu. Nedavno je objavljen razlaz s Netflixom, čime je preuzela potpunu kontrolu nad svojim lifestyle brendom "As Ever". Taj potez dolazi nakon ukidanja emisije "With Love, Meghan", a pojavile su se i informacije da je streaming gigant ostao s milijunskim zalihama neprodanih proizvoda poput čaja i mješavina za pečenje.

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Afp

Dodatno ulje na vatru dolio je magazin Variety, koji je u opsežnom tekstu naveo da je Netflix "iscrpljen" suradnjom sa Sussexovima. Navodno su i odluke poput intervjua s Oprah Winfrey te objave Harryjevih memoara "Rezerva" dodatno narušile odnos s platformom.

"Percepcija da stalno nude prepakirane verzije iste priče o odlasku iz kraljevske obitelji iscrpila je Netflix", navodi se u članku, uz citat izvora: "Raspoloženje u kompaniji je: 'Gotovi smo.'"

