Znate li kako izgleda Vannina kći? Prekrasna plavuša snimljena je u rijetkom izlasku s majkom!

Vannino društvo na premijeri animiranog filma privuklo je veliku pažnju, a zajedničke trenutke rado su zabilježili i fotografi.
U zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana je premijera animiranog filma ''David'', koja je okupila brojna poznata lica iz javnog života.
Posebnu pažnju privukla je glazbenica Ivana Vrdoljak Vanna koja je stigla u društvu kćeri Jane Vrdoljak i glazbenika Sergeja Božića, kojeg smo ove godine gledali i na Dori.
Ivana Vrdoljak Vanna Foto: Josip Bandic / CROPIX
Trojac je rado pozirao fotografima, a njihova opuštena i skladna energija nije prošla nezapaženo.
Sergej Božić, Ivana Vrdoljak Vanna, Jana Vrdojak Foto: Josip Bandic / CROPIX
Vanna je za ovu prigodu odabrala elegantnu kombinaciju u neutralnim tonovima – dugi kaput i klasične krojeve koji su naglasili njezin prepoznatljiv stil. Njezina kći Jana odlučila se za moderniji outfit koji je spojio ležernost i trendove, dok je Sergej birao urbanu kombinaciju s opuštenim komadima i sportskom notom.
Jana Vrdoljak i Sergej Božić - 1 Foto: Ivana Grgic / CROPIX
Inače, ovu prekrasnu 26-godišnju damu rijetko viđamo. Naša pjevačica dobila ju je s našim filmskim producentom Andrijom Vrdoljakom, a osim nje imaju i sina Luku. U sretnom su braku od 1998. godine.
Ivana Vrdoljak Vanna i Andrija Vrdoljak - 2 Foto: Slaven Branislav Babic/Pixsell
