Preminuo je hrvatski glumac kojeg pamtimo po ulozi u kultnom ''Velom mistu''

Hrvatska umjetnička scena ostala je bez još jednog istaknutog imena – preminuo je kazališni, televizijski i filmski glumac Mladen Barbarić, kojeg će publika najviše pamtiti po legendarnoj ulozi Pegule u kultnoj seriji ''Velo misto'', prenosi Dalmacija Danas.

Barbarić je rođen 1953. godine u Kičevu u Sjevernoj Makedoniji, a tijekom bogate karijere ostvario je niz zapaženih uloga na televiziji, filmu i kazališnim daskama. Ipak, upravo ga je uloga Pegule, koju je utjelovio početkom 1980-ih u Velom mistu, trajno upisala u kolektivno sjećanje publike.

Mladen Barbarić kao Pegula Foto: Screenshot

Osim u toj kultnoj seriji, pojavljivao se i u drugim televizijskim projektima, među kojima se ističu ''Boško Buha'' i ''Dva drugara''. Njegova prisutnost na malim ekranima bila je prepoznatljiva po autentičnosti i snažnoj glumačkoj interpretaciji.

Na filmskom platnu ostvario je niz uloga, a među najzapaženijima su filmovi ''Snohvatice'', ''Bila jednom ljubav jedna'', ''Oružje od mora'' te ''Dvoboj za južnu prugu''. Njegov glumački opus obilježen je raznolikošću i predanošću umjetnosti.

Barbarić je bio aktivan i u kazalištu, gdje je također ostavio dubok trag, nastupajući, između ostalog, i na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.

Iza njega je ostala supruga Sanja Milosavljević-Barbarić.

Odlaskom Mladena Barbarića hrvatska kultura izgubila je prepoznatljivo lice koje je svojim radom obilježilo jedno vrijeme, a publika će ga pamtiti kroz uloge koje su nadživjele generacije.

