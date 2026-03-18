Ponosna mama Grašo stala pred kamere Nove TV: ''Rodila sam dobrog čovjeka!''

Sutra okrugli 50. rođendan slavi Petar Grašo. Mama Grašo, koja nije često pred kamerama, za In magazin otkrila je koliko je ponosna na svojeg sina. A koje su mu rođendanske želje, pjevač je podijelio s našom Julijom Bačić Barać. Što su mu još poželjele supruga Hana, punica Vjekoslava, Jelena Rozga donosimo u prilogu IN magazina.

Posljednji koncert u četrdesetima održao je sinoć Petar Grašo. Dva dana prije svojeg velikog 50. Rođendana, slavio je pjevajući u Lisinskom.

''Ne radim nikakavo klasično slavlje, neko narodno veselje, nego ćemo nazdraviti s par dragih ljudi, ovo je koncert dva dana prije mog rođendana, a ja sam već za dva dana negdje. Ovo je večer kad ću ja sebi dozvoliti da popijem čašu pjenušca i nazdravim'', rekao nam je Petar Grašo.

Na ovaj slavljenički koncert došli su brojni Petrovi prijatelji, ali i obitelj. Svi sa sličnim željama za Grašu.

''Samo želim da bude zdrav, veseo, da ima lijep život kakav već ima, najljepši na svijetu uz svoju Hanu i svojih dvoje prekrasne dječice, di ćeš ljepše? Samo zdravlja'', poručila je Jelena Rozga.

''Ja ću svoje želje reći njemu, ali evo za vas nek sve ostane kako je, nek ostane kakav je. Ne može bit bolji suprug'', rekla je Hana.

''Želim samo da bude sve kao i dosada jer sve najljepše upravo traje'', zaključila je Vjekoslava Huljić.

Što je sinu za rođendan poželjela Grašina majka Snježana, koju nemamo često priliku vidjeti pred kamerama?

''Da samo nastavi ovako kao i dosada, rodila sam dobrog čovjeka, radišnog, poštenog, talentiranog, rodila sam 10 od 1. Jako sam ponosna i sretna'', rekla je mama Grašo.

Ponosna je mama Grašo, i to ne samo na sina

''Pogotovo na unučiće koje sam dugo očekivala, ali fala Bogu došli su malo kasno, ali su stigli''.

Zato je i na pitanje na što je u prvih 50 najponosniji, njezin sin bez razmišljanja odgovorio:

''Prije svega sam najponosniji na svojih dvoje djece jer tak kad sam uzeo svoju djecu u ruke sam shvatio da je to kao neka čakra koju čovjek ima blagoslov da mu se otvori, ako čovjek dobije taj blagoslov da mu se otvori'', priznao nam je Grašo.

Osim obitelji, još je jedan razlog zašto smatra da je "čvrsto na zemlji";

''Sretan sam da sam okružen ljudima koji me gledaju kao čovjeka, a ne kao izvođača i to me ja mislim čini normalnim, koliko pjeač može biti normalan, i da imam neke kirterije u životu koji su jednaki kao oni koji su bili mom ocu i mom djedu'', kaže.

Među tim bliskim prijateljima je i Rozga.

''30 godina smo stvarno pravi, pravi prijatelji. Vrijeđamo se onako kad smo opušteni, ali ono sve u krugu nekom našem, nikad javno, tako da Petar je divan'', rekla nam je Rozga.

S njom je i zapjevao na svojem šestom koncertu u Lisinskom, u sklopu turneje kojom slavi 30 godina karijere.

A pjevala je sinoć s Grašom još jedna prijateljica - Nina Badrić.

Za osmijeh na Grašinu licu naravno da je uvelike zaslužna njegova supruga Hana, s kojom je u veljači proslavio 4. godišnjicu braka.

''Imam veliku sreću da smo Hana i ja što se tiče velikog dijela poimanja života kao blizanci, toliko je nevjerojano da nešto što meni paše paše i njoj, od muzike, ambijenta, boja, rasvjete od tih nekih banalnih stvari do većih'', priča Grašo.

A što Hana smatra ključnim za skladan brak?

''Samo ljubav, ljubav, razumijevanje biti jedno s drugim, biti osoba kakav je on'', zaključila je Hana.

Za mamu slobodna večer, za tatu radna, a kad dođu doma, čekaju ih njihovi mališani Alba i Toni.

''Mene često ljudi pitaju kako ti je sad kad si roditelj, ja kažem to je jedan kontrolirani kaos, rajski pakao ili pakleni raj, to je jedan kaos, igračke posvuda, nered, graja, vika, a kad malo to pogledaš to je najveća ljepota moguća. Tako da se trudim uživati u njima dok su ovako ovisni, tupavi, slatki, dok se maze, plaču, taj kaos mi strahovito odgovara'', priznaje Grašo.

Sutra je Graši 50.rođendan. I za taj veliki broj uopće nema velike želje.

''Poželit ću ono što ti bake i djede žele kad imaš 10 ili 15 godina pa ti zvuči jako glupo, sinko nek si ti meni dobar, živ i zdrav i to želim sebi, ako mogu još malo krasti od ove ljepote da ljudi dolaze na moje koncerte i naravno da imam obitelj i prijatelje, malo mi za sriću triba rekla bi moja draga Doris'', zaključio je Grašo.

