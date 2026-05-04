Znate li da se Lepa Brena već 20 godina bori s nemilosrdnom bolešću?

Lepa Brena ponovno se suočila s iscrpljenošću zbog tromboze, a suprug ju je odmah uputio na hitan liječnički pregled.
Regionalna zvijezda Lepa Brena već godinama vodi borbu s trombozom, ozbiljnim zdravstvenim problemom koji, iako drži pod kontrolom, i dalje zahtijeva oprez.
Redovita terapija pomaže joj održati stabilno stanje, no iscrpljujući nastupi i česta putovanja dodatno opterećuju organizam.
Kako pišu srpski mediji, nedavno se požalila suprugu Bobi Živojinoviću na umor i manjak energije, nakon čega je on odmah reagirao i inzistirao na liječničkom pregledu.
"Rekao joj je da ne smije čekati ni dana jer je svjestan koliko je tromboza opasna i nepredvidiva bolest. Iako ju je dosad držala pod kontrolom, situacija se može promijeniti u sekundi", otkriva izvor blizak obitelji za Kurir.
S ovim se stanjem prvi put suočila prije gotovo 20 godina, kada joj je tijekom nastupa ruka iznenada promijenila boju i počela trnuti. Liječnici su tada otkrili začepljenje vene, a kasnije je ponovno morala na liječenje zbog tromba.
O svom stanju i sama je ranije govorila, ističući koliko na zdravlje utječu stres i unutarnji pritisak.
"Živim gotovo pod stalnom tenzijom. Sve doživljavam previše emotivno, a ta moja disciplina i perfekcionizam ponekad djeluju destruktivno. Imam osjećaj da se nikada ne uspijem potpuno odmoriti, čak ni kad sam na odmoru", iskreno je priznala.
Dodaje kako upravo takva psihička napetost može potaknuti povratak bolesti, zbog čega je, naglašava, važno na vrijeme reagirati i slušati vlastito tijelo.
