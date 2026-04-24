Znate li da Lepa Brena ima tajni posao? Evo što je u pitanju!

Lepa Brena godinama je, uz veliku glazbenu karijeru i uspješne biznise, u tišini vodila mali kiosk u Novom Sadu koji se dugo borio s gubicima, ali je nedavno postao popularan među mlađom publikom.

Lepa Brena (65) već desetljećima slovi kao jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, ali uz uspješnu karijeru izgradila je i zavidan poslovni portfelj. Sudjelovala je u velikim projektima poput Grand produkcije, a ulaganja u nekretnine i vinarstvo dodatno su učvrstila njezin status poduzetnice.

Unatoč tome, jedna njezina poslovna priča ostala je izvan fokusa javnosti više od 30 godina, ona o malom kiosku brze hrane u Novom Sadu.

Dok je punila koncertne dvorane i nizala milijunske naklade, paralelno je, bez medijske pompe, vodila skroman ugostiteljski objekt. O tom poslu nikada nije govorila, a za njega dugo nisu znali ni ljudi iz njezina najbližeg profesionalnog kruga, pa čak ni mnogi stanovnici grada u kojem se kiosk nalazi.

Na Bulevaru oslobođenja, jednoj od najprometnijih lokacija u Novom Sadu, smješten je mali fast food lokal u kojem se nude pljeskavice i slična jela. Taj objekt posluje kao mikro poduzeće sa šest zaposlenih, a kao vlasnica se još od 1993. vodi Fahreta Živojinović, što je pravo ime poznate pjevačice. Ona tu informaciju nikada nije javno komentirala, pa je cijeli projekt godinama ostao izvan medijskog radara.

Razlog zbog kojeg se odlučila upravo za Novi Sad mnogi vide u njezinim počecima. Naime, ondje je živjela i nastupala s grupom Slatki greh, čiji je osnivač bio pokojni Saša Popović, rođeni Novosađanin.

Posebnu dimenziju cijeloj priči daje činjenica da poslovanje kioska nije pratilo uspjeh njezinih drugih ulaganja. Umjesto velikih profita, ovaj se mali biznis godinama borio s minusima. Podaci iz Agencije za privredne registre Srbije pokazuju da su gubici bili česti. Primjerice, 2013. iznosili su 7.434 eura, 2015. 3.742 eura, dok je 2017. bila najteža s gubitkom većim od 12 tisuća eura. Bilo je i razdoblja s minimalnom dobiti, poput 2016. i 2018., kada su prihodi bili tek simbolični.

Nakon što su Lepa Brena i Saša Popović prodali većinski udio u Grand produkciji za 15 milijuna eura, izvori bliski pjevačici tvrde da se više posvetila i drugim projektima, uključujući i ovaj dugo skrivani u Novom Sadu.

