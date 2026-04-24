Nismo je dugo vidjeli: Indira Radić opet u centru pažnje nakon dugo vremena

Nekad je harala top-listama, a danas i dalje plijeni pažnju gdje god se pojavi. Indira Radić jedna je od rijetkih zvijezda koja je uspjela ostati relevantna kroz desetljeća. Njezin put od početaka do danas priča je o upornosti i velikim hitovima.

Na domaćoj i regionalnoj estradnoj sceni malo je imena koja traju toliko dugo i stabilno kao Indira Radić. Pjevačica koja je obilježila devedesete i rane 2000-te i danas plijeni pažnju, a njezin najnoviji javni nastup samo potvrđuje – vrijeme joj ne može ništa.

Na fotografiji s jednog od novijih događanja gdje je nastupala, Indira je pokazala da i dalje njeguje prepoznatljiv glamurozni stil, ali i samopouzdanje koje dolazi s dugogodišnjom karijerom.

No, njezin put do zvjezdanog statusa nije bio brz ni jednostavan.

Skromni počeci i put prema vrhu

Indira Radić rođena je u Bosni i Hercegovini, a glazbom se počela baviti još u mladosti. Prve korake na estradi napravila je krajem 80-ih, no pravi uzlet karijere dogodio se tijekom 90-ih godina kada je počela surađivati s Južnim Vetrom.

Kada je započela samostalnu karijeru, nije ni slutila kako će joj upravo to razdoblje biti jedno od najtežih i najturbulentnijih. Kao 25-godišnjakinja je rodila sina Severina, čije ime oca nikada nije otkrila, nakon čega je morala napustiti domovinu s obitelji i preseliti se u Srbiju.

Zanimljivo, prije nego što je postala pjevačica, radila je kao medicinska sestra u jednoj bolnici.

U tom razdoblju profilirala se kao jedna od najprepoznatljivijih folk izvođačica, a njezin glas i emocija brzo su pronašli put do publike.

Hitovi koji su obilježili generacije

Početkom 2000-ih Indira Radić postaje apsolutna zvijezda. Njezine pjesme poput ''Zmaj'', ''Lopov'', ''Bio si mi drag'', ''April'', ''Heroji" i ''Tebe da zaboravim'' postaju veliki hitovi koji se i danas slušaju.

Upravo tada uspijeva napraviti ono što rijetki mogu – spojiti folk s modernijim pop zvukom i približiti se široj publici, uključujući i mlađe generacije.

Gdje je bila svih ovih godina?

Iako se u jednom razdoblju povukla iz intenzivnog medijskog prostora, Indira nikada nije nestala. Nastavila je nastupati, graditi odnos s publikom i održavati status jedne od najtraženijih izvođačica na regionalnoj sceni.

U novije vrijeme bira manje, ali pomno odabrane projekte i nastupe, a njezina publika ostala joj je vjerna. Upravo ta dugovječnost i dosljednost čine je posebnom.

Danas, desetljećima nakon prvih hitova, Indira Radić i dalje nosi titulu jedne od najvećih regionalnih zvijezda. Njezina karijera dokaz je da uspjeh ne dolazi samo preko noći, već se gradi godinama rada, autentičnosti i povezanosti s publikom.

Bez obzira na trendove koji se mijenjaju, jedno ostaje isto – Indira i dalje zna kako osvojiti publiku.

Indira ima i jedan zanimljiv hobi, o čemu više čitajte OVDJE.

