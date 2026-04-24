Ovako izgleda skupocjena vila Gorana Bregovića koja podsjeća na zatvor

Goran Bregović, uz veliku glazbenu karijeru, izgradio je i imovinu vrijednu desetke milijuna eura, a iza ulaganja u brojne nekretnine stoji njegov dugogodišnji strah od siromaštva.
Goran Bregović (76) već godinama slovi kao jedan od najuspješnijih glazbenika u regiji, no osim bogate karijere izgradio je i impresivnu imovinu, procijenjenu na više od 35 milijuna eura.
Kako pišu mediji, u njegovu vlasništvu nalaze se dvije vile u Beogradu te više stanova i apartmana u Zagrebu, Parizu, na crnogorskoj obali i Jahorini, što ga svrstava među imućnije ljude s estrade.
Posebnu pozornost privlači jedna od njegovih beogradskih vila, dok druga djeluje kao ugodan obiteljski dom, ova se ističe neobičnim izgledom. Riječ je o velikoj sivoj kući s tamnim prozorima i visokom ogradom, koju mnogi prolaznici uspoređuju sa zatvorom. Navodno je za tu nekretninu izdvojio oko dva milijuna eura, prenosi Kurir.
Sam glazbenik ranije je otvoreno govorio o razlozima svojih ulaganja, priznajući da iza svega stoji duboko ukorijenjen strah od siromaštva. Ispričao je kako je tijekom rata u jednom danu izgubio gotovo sve, što je snažno utjecalo na njegove kasnije odluke. Upravo zbog tog iskustva godinama je ulagao u nekretnine i druge vrijednosti, želeći sebi i obitelji osigurati stabilnost.
