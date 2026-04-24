Tina Katanić danas živi daleko od Hrvatske i gradi uspješnu karijeru, objavila je i novost!

Bivša televizijska voditeljica Tina Katanić danas živi potpuno drugačiji život, daleko od Hrvatske, uspješno gradi međunarodnu karijeru u tehnološkom sektoru.

Bivša hrvatska televizijska voditeljica Tina Katanić već neko vrijeme ne živi u Hrvatskoj, a svoju poslovnu i privatnu sreću pronašla je u Španjolskoj.

Ako je suditi prema njezinom LinkedIn profilu, Tina posljednjih pet mjeseci radi kao voditeljica razvoja prodaje u tvrtki Cevro AI sa sjedištem u Marbelli, na jugu zemlje.

Da joj na novom poslovnom putu itekako dobro ide, potvrđuju i objave koje redovito dijeli na društvenim mrežama. Prije tjedan dana pohvalila se fotografijama s važnog poslovnog putovanja u Južnu Ameriku, gdje je, kako kaže, ostvarila niz značajnih uspjeha i kontakata.

''Južna Amerika je iza mene, puna sam dojmova, energije i inspiracije. Veliko hvala svima koji su bili dio mog intenzivnog, ali zaista posebnog rasporeda. Skepticima koji su sumnjali u naše AI agente za korisničku podršku – drago mi je da smo uspjeli promijeniti vam mišljenje. I svim sjajnim razgovorima koji su otvorili vrata budućim partnerstvima, uzbuđena sam zbog onoga što je pred nama. Brazil, vidimo se uskoro opet. Cevro AI je već prisutan u Brazilu i diljem Latinske Amerike, i uzbuđeni smo što ćemo nastaviti rasti zajedno s novim i dugogodišnjim partnerima i prijateljima'', napisala je Tina.

Njezina karijera posljednjih godina ide u sasvim novom smjeru, a prije trenutne pozicije radila je u tvrtki Gaming Innovation Group, gdje se zadržala oko dvije godine.

Tina danas gradi uspješnu međunarodnu karijeru u tehnološkom sektoru, a čini se da joj život u Španjolskoj itekako odgovara.

Inače, Tina je u Hrvatskoj imala brojne poslovne uspjehe, a onda joj je skandal s eksplicitnom snimkom promijenio život. Tada se povukla iz javnosti te se o njoj gotovo ništa nije znalo. Nakon nekog vremena napravila je profil na društvenim mrežama, a imali smo i priliku vidjeti je na nekim modnim revijama, ali to nije dugo trajalo. Ubrzo nakon toga ponovno je nestala s društvenih mreža.

Medijsku šutnju prekinula je 2022. godine, a tada je za naš IN magazin iskreno progovorila o tome što ju je držalo jakom kada je 2015. bila žrtvom kaznenog djela koje je sablaznilo domaću javnost i zbog kojeg su krivci dobili zatvorsku kaznu.

Danas ima samo jednu poruku za sve one mlade djevojke i žene koje su proživjele neugodnu situaciju kakvu je i ona proživjela.

''Neki su jači ili slabiji nego što misle da jesu, to je vrlo individualno. Svatko nauči tijekom života, svakome vrijeme i iskustvo donese nešto. Uvijek treba zadržati smisao za humor i, naravno, dobre ljude oko sebe – okolina je jako bitna'', zaključila je Tina u intervjuu za IN magazin.

